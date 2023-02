The Penguin, Colin Farrell: "Il trucco vi lascerà senza parole, è ancora meglio di The Batman"

Colin Farrell è pronto a riprendere il suo famigerato ruolo di The Batman con The Penguin della HBO, e sembra che il trucco sia semplicemente sconvolgente.

Colin Farrell ha subito una trasformazione piuttosto drammatica per interpretare il Pinguino in The Batman, con le sue protesi e il trucco che lo hanno reso irriconoscibile nell'apprezzatissimo film del 2022. A quanto pare, il trucco che l'attore sfoggerà in The Penguin è perfino migliore di quello della pellicola diretta da Matt Reeves.

Dopo la sua incredibile performance in The Batman, è stato annunciato che Farrell avrebbe seguito le orme di Peacemaker di John Cena, divenendo la star di una serie TV spin-off incentrata sulla vita di Pinguino a Gotham City. Durante un'intervista pubblicata da Gold Derby, Colin ha rivelato che coloro che sono rimasti impressionati dal suo trucco nel film di Reeves, saranno "sbalorditi" dal suo nuovo look.

"Voglio dire, il trucco vi lascerà senza parole perché... non so come dirlo, e non potrei nemmeno provarci se sapessi come spiegare questa cosa... Non conosco a sufficienza i materiali e le diverse scelte di tonalità della pelle che Mike Marino e Mike Fontaine stanno usando, ma anche il trucco, in qualche modo, è perfino migliore di quello del film", ha spiegato l'attore irlandese.

"Sembra impossibile ma è stato ulteriormente perfezionato. Ora sono a New York. Domani tornerò a Los Angeles. Abbiamo trascorso due o tre giorni a New York per fare le prove del trucco e quelle del guardaroba. Ho anche incontrato alcuni degli altri attori. Credo che inizieremo a girare il 27 o il 28 di questo mese", ha concluso Colin Farrell.