The Penguin, Julie Andrews e The Studio tra i vincitori dei Creative Arts Emmys 2025

A 89 anni, la diva Julie Andrews si è portata a casa il suo terzo Emmy assegnatole durante la cerimonia di consegna dei Creative Arts Emmys 2025, che precede la premiazione degli Emmy, in programma il 14 settembre al Peacock Theater di Los Angeles. Successo anche per le serie The Studio, che si è portata a casa nove statuette, e The Penguin, forte di otto statuette.

Julie Andrews ha vinto per la miglior performance voice-over nella serie Netflix Bridgerton, questo è il suo primo Emmy dal 2005.

The Studio, la satira hollywoodiana targata Apple TV+ che guidava le candidature nella categoria comica, ha vinto, tra gli altri, i premi per la miglior fotografia, scenografia e casting. Bene anche The Penguin, show HBO che ha dominato le categorie delle miniserie. L'abbondanza di categorie dedicate all'artigianato ha permesso alla serie di vincere otto premi, tra cui trucco prostetico ed effetti visivi.

Seth Rogen in The Studio

Gli altri premiati

Tra i primi vincitori della seconda serata figurano Jimmy Kimmel come miglior conduttore, Chi vuol essere milionario e SNL50. Lo speciale per il 50° anniversario del Saturday Night Live si è aggiudicato otto Emmy, tra cui la sceneggiatura e la regia di uno speciale varietà.

Tornando alle serie, due premi sono andati ad Adolescence, acclamata serie inglese targata Netflix girata in piano sequenza, premiata per la miglior fotografia. Andor, la serie spinoff di Star Wars, ha vinto quattro premi nella categoria drama.

Da segnalare anche la vittoria di Pee-wee as Himself, focus sull'attore defunto Paul Reubens, che ha vinto nella categoria Miglior Documentario o Speciale Nonfiction, battendo rivali quali Deaf President Now!, Martha, Sly Lives! e Will & Harper.

I Creative Arts Emmy, dove vengono assegnati quasi 100 premi in due serate, anticipano la cerimonia principale dei Primetime Emmy Awards, che andrà in onda in diretta su CBS il 14 settembre.