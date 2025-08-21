The Penguin: ecco perché il Batman di Robert Pattinson non appare nella serie spin-off

Gli appassionati dell'universo DC si sono chiesti perché il Batman di Robert Pattinson non compaia nella serie The Penguin, spin-off dedicato al celebre villain di Gotham. La risposta è arrivata direttamente dalla showrunner Lauren LeFranc, che ha spiegato come l'assenza dell'eroe mascherato sia stata una decisione consapevole e coerente con il tono dello show. Secondo l'autrice, includere a forza una comparsa del Cavaliere Oscuro avrebbe rischiato di distogliere l'attenzione dal vero protagonista: Oswald Cobblepot, interpretato da Colin Farrell.

The Batman e l'eredità di Matt Reeves

Il film The Batman, diretto da Matt Reeves e uscito nel 2022, ha rilanciato il mito dell'Uomo Pipistrello con una versione cupa e noir, interpretata da Pattinson. Accanto a lui, Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle e Colin Farrell trasformato nel viscido Pinguino.

The Penguin: Colin Farrell nella serie DC

Il successo del lungometraggio ha convinto Warner e DC Studios ad ampliare la saga, con un sequel già fissato per il 2027 e diversi progetti paralleli ambientati nella stessa Gotham. Tra questi c'è The Penguin, la serie HBO Max che approfondisce l'ascesa criminale di Oz in una città priva di un vero equilibrio dopo gli eventi narrati al cinema.

Perché Batman non è stato inserito nello spin-off

Molti spettatori, soprattutto dopo il finale della prima stagione, si sono chiesti perché Batman non abbia avuto nemmeno un cameo nella trama. LeFranc ha raccontato di aver discusso a lungo con Reeves su questa possibilità, ma la scelta è stata di escluderlo. "Non volevamo inserire Bruce Wayne solo per dire al pubblico che c'era anche lui. L'obiettivo era creare personaggi abbastanza forti da non far rimpiangere la sua assenza", ha spiegato.

The Penguin: l'irriconoscibile Colin Farrell in una scena

Secondo la showrunner, The Penguin ha un punto di vista ben preciso: mentre Batman osserva Gotham dall'alto, Oz si muove tra le strade, nel fango, spinto dall'ambizione di conquistare potere. In questa cornice, il vigilante rischiava di apparire fuori posto e togliere peso alla narrazione principale.

Cosa aspettarsi dal futuro della serie

Alla domanda se Pattinson potrebbe comparire in una eventuale seconda stagione, LeFranc ha risposto con cautela: al momento non esiste un rinnovo ufficiale, quindi non ci sono conferme. Tuttavia, la porta non viene chiusa del tutto. Con il sequel di The Batman già in sviluppo, non è escluso che i futuri episodi dello spin-off possano incrociare più da vicino la figura del Cavaliere Oscuro.

The Penguin. Cristin Milioti in una scena della serie.

Per ora, però, The Penguin resta una serie che racconta Gotham da una prospettiva inedita, quella di un uomo disposto a tutto pur di scalare i ranghi della malavita. Una scelta narrativa che ha convinto pubblico e critica, dimostrando che non sempre la presenza del supereroe è indispensabile per creare una storia avvincente nell'universo DC.