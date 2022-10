The Pale Blue Eye: Christian Bale nelle prime foto dell'horror gotico Netflix

Christian Bale e le altre star dell'horror gotico Netflix The Pale Blue Eye in costume nelle prime immagini della pellicola in uscita il 6 gennaio 2023.

Vanity Fair ha svelato le prime foto dell'horror gotico targato Netflix The Pale Blue Eye, che vede Christian Bale nei panni di un detective che indaga su una serie di omicidi nell'Accademia Militare di West Point del 1830, aiutato da un giovane in seguito noto come Edgar Allan Poe. Vanity Fair (tramite Blood Disgusting) ha condiviso le prime immagini del film, che vede nel cast anche Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Harry Lawtey, Simon McBurney, Timothy Spall, Hadley Robinson, Joey Brooks, Brennan Cook, Gideon Glick, Fred Hechinger, Matt Helm, Steven Maier, Charlie Tahan e Robert Duvall.

Il regista Scott Cooper, che torna a dirigere Christian Bale dopo Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace e Hostiles: Ostili, ha specificato di voler realizzare questo film da dieci anni. Bale è produttore della pellicola insieme a John Lesher e Tyler Thompson.

The Pale Blue Eye approderà su Netflix il 6 gennaio 2023.