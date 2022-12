The Pale Blue Eye, che punteggio ha ottenuto su Rotten Tomatoes il nuovo film con Christian Bale?

Scopriamo insieme il punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes dal nuovo film con protagonista Christian Bale, The pale Blue Eye - I Delitti di West Point.

The Pale Blue Eye - I Delitti di West Point è il titolo del prossimo film in cui vedremo Christian Bale, e ora è stato reso noto anche il punteggio che la pellicola ha ottenuto sul sito aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. Come sarà stato accolto da pubblico e critica?

Christian Bale torna a collaborare con il regista di Hostiles: Ostili Scott Cooper per un nuovo film in arrivo su Netflix ad anno nuovo, The Pale Blue Eye, nel quale reciterà al fianco di Harry Melling (il Dudley Dursley di Harry Potter), Gillian Anderson, Robert Duvall, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Simon McBurney, Hadley Robinson, Harry Lawtey e Timothy Spall.

Nel frattempo, come riporta anche Comicbook, su Rotten Tomatoes è già presente sia il responso della critica che quello degli spettatori alla visione della pellicola, e al momento, questi raggiungono rispettivamente il 66% (Tomatometer) e il 79% (Audience Score).

Il lungometraggio scritto dallo stesso Cooper ci porterà nell'America del 1830 e, come suggerisce anche il titolo italiano, mostrerà il noto detective interpretato da Bale (un certo Edgar Allan Poe...) e il suo assistente alle prese con delle misteriosi morti che si stanno verificando all'Accademia di West Point.

The Pale Blue Eye - I delitti di West Point: il trailer del nuovo film con Christian Bale

The Pale Blue Eye, basato sull'omonimo romanzo di Louis Bayard, è stato acuisito da Netflix per 55 milioni di dollari in quella che è stata definita una "situazione competitiva", e approderà sulla piattaforma il prossimo 6 gennaio.