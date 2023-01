The Pale Blue Eye - I delitti di West Point, su Netflix in streaming da oggi

The Pale Blue Eye - I delitti di West Point, il nuovo misterioso film con Christian Bale e Gillian Anderson, sbarca su Netflix in streaming da oggi 6 gennaio 2023!

The Pale Blue Eye - I delitti di West Point, il nuovo misterioso film con Christian Bale e Gillian Anderson, sbarca su Netflix in streaming da oggi 6 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

West Point, 1830. Nelle prime ore di un mattino invernale, viene ritrovato il cadavere di un cadetto. Ma dopo che il corpo giunge in obitorio, la tragedia assume toni brutali quando si scopre che il cuore del ragazzo è stato rimosso con precisione. Temendo danni irreparabili per l'accademia militare appena inaugurata, i direttori si rivolgono al detective locale Augustus Landor (Christian Bale) per risolvere l'omicidio.

The Pale Blue Eye: una scena del film

Ostacolato dal codice del silenzio tra le reclute, Landor assolda uno di loro per eseguire le indagini, un eccentrico cadetto di nome Edgar Allan Poe (Harry Melling) che disprezza la rigidità del mondo militare e ama la poesia. Tratto dal romanzo di Louis Bayard, The Pale Blue Eye - I delitti di West Point è diretto da Scott Cooper (Crazy Heart, Il fuoco della vendetta) e interpretato da uno straordinario cast di attori non protagonisti tra cui Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Harry Lawtey, Simon McBurney, Hadley Robinson, Timothy Spall e Robert Duvall.