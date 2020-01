The Outsider: ecco come Shining ha influenzato la serie HBO tratta da Stephen King

Gli autori di The Outsider, nuova serie HBO ispirata al romanzo di Stephen King, hanno svelato l'influenza di Shining nel loro lavoro. il regista, interprete e produttore esecutivo Jason Bateman ha confessato di essere stato ispirato dal film di Kubrick per l'adattamento.

The Outsider: Jason Bateman e Ben Mendelsohn in una scena

Qui potete leggere le prime impressioni su The Outsider, serie HBO che ha preso il via domenica negli USA e sarà disponibile in Italia a partire dal 17 febbraio su Sky Atlantic. Parlando della realizzazione di The Outsider, l'interprete e produttore esecutivo Jason Bateman, regista dei primi due episodi dello show, ha confessato di essere stato ispirato nel suo lavoro da un cult come Shining:

"Il film di Kubrick è stato un modello per noi e per ciò che cercavamo di fare. Non mi ha influenzato solo a livello concettuale, ma anche nel mio approccio alla regia della serie tv. Nel film c'è un certo tipo di orrore che esiste in alcune storie di Stephen King, e un certo tipo di terrore che esiste in altro. Questa serie punta a rievocare il terrore e il senso di destino ineluttabile che pervade Shining condividendo quello stesso tipo di atmosfera. Sono un grande fan di Kubrick, così mi sono ispirato a Shining anche nell'uso della composizione dei quadri, nell'uso della luce e della musica."

