The Outsider 2: una seconda stagione in arrivo?

Dopo l'intenso finale e la misteriosa scena che segue i titoli di coda, la serie tv The Outsider potrebbe avere una seconda stagione in arrivo. Anche il pubblico italiano ha potuto godere della visione su Sky del gran finale della serie tv che però potrebbe non concludersi qui.

Un momento del finale di The Outsider

Come se non bastasse la scena post titoli di coda, The Outsider è stata annunciata come limited series, ma poco prima della premiere HBO ha eliminato l'indicazione dallo show. Il gran finale della serie tv, negli USA, ha ottenuto punteggi più alti di Watchmen e True Detective, inevitabile dunque per il network prendere in considerazione l'incredibile gradimento di pubblico e critica avuto da questa prima stagione.

Come indica la nostra recensione di The Outsider, l'adattamento del romanzo di Stephen King ha conquistato tutti. L'episodio finale segnando un rating di 2,2 milioni di spettatori in tutte le piattaforme, con la serie nel suo complesso che ha segnato una media di 9 milioni di spettatori. Per Variety questa è la miglior performance per una nuova serie drammatica HBO fin dai tempi della prima stagione di Westworld. Quanto al finale di Watchmen, ha totalizzato 1,6 milioni.

Per quanto riguarda il plot, la storia del romanzo si è conclusa con la prima stagione, ma il personaggio di Holly Gibney, interpretato da Cynthia Erivo, appare in vari romanzi di Stephen King. Nella scena post-credits al personaggio di Holly è riservata una svolta che potrebbe anticipare futuri sviluppi gettando le basi per una seconda stagione della serie tv. Resta solo da capire se e quando HBO confermerà questa ipotesi.