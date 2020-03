The Outsider: la scena dopo i titoli di coda della serie

La prima stagione di The Outsider si è conclusa con una sorprendente scena dopo i titoli di coda che lascia pensare a un ipotetico futuro per la serie ispirata al romanzo di Stephen King.

The Outsider: Jason Bateman e Ben Mendelsohn in una scena

Dopo una prima parte particolarmente concitata, la seconda parte dell'episodio finale di The Outsider vede Holly, Ralph e Claude Bolton intenti a confrontarsi con la misteriosa e mostruosa creatura al centro della storia all'interno di una cava. El Cuco, questo il nome affibbiato al misterioso essere, viene colpito più volte da Ralph e rimane intrappolato nella galleria. Non sappiamo se sia morto, neppure se possa morire, ma a quanto sembra dovrebbe essere neutralizzato per un lungo periodo di tempo. Dopo essere usciti vivi dalla cava, Ralph e Holly inventano una storia credibile che giustifichi il loro operato e ripulisca il nome di Terry Maitland, accusato ingiustamente dell'omicidio di un bambino che era stato vittima di El Cuco.

The Outsider: Cynthia Erivo in un momento della serie tv

Vediamo alla scena post-credits che inizia con un jump scare: Holly vede brevemente l'immagine di Jack Hoskin nello specchio del bagno. Poi mentre ascolta la canzone Washington Square, che Ralph le aveva detto di aver suonato alla morte della madre e alla nascita del figlio, cerca informazioni on line sull'investigazione di Frankie Peterson. Mentre è al pc, appare chiaro che ha un graffio ben visibile sul braccio. Dettaglio questo assente dal romanzo di Stephen King il cui significato potrebbe celare un seguito. Per approfondire, scoprite le differenze tra la serie tv The Outsider e il romanzo di Stephen King.

The Outsider, la recensione: Stephen King incontra l'HBO per un perfetto adattamento

Il romanzo The Outsider si conclude con Holly sana e salva, senza nessun graffio. Sappiamo che El Cuco, un essere mutaforma, graffia le persone per poi assumerne la forma. E Holly comincia a comportarsi in modo strano. Nella cava, quando Ralph menziona di aver ripulito il nome di Terry Maitland lei chiede "Chi è Terry?" e nella scena post-credits la vediamo intenta ad ascoltare musica, cosa che in precedenza aveva detto che non fa mai. Possibile che El Cuco abbia assunto le sue sembianze? Lo scopriremo se HBO confermerà una seconda stagione della serie tv.