The Outsider, Stephen King: 'Merita una seconda stagione, è uno dei miei migliori adattamenti'

Stephen King torna a esprimere il suo disappunto per la cancellazione della serie The Outsider da parte della HBO.

A quattro anni di distanza dalla cancellazione, Stephen King è tornato a lamentarsi della scelta di HBO di non rinnovare per una seconda stagione la serie The Outsider, che ritiene uno dei migliori adattamenti dei suoi lavori.

In risposta a Linwood Barclay, che ha scritto su X come a sua parere, la serie meritasse una seconda stagione, Stephen King ha commentato:

"Assolutamente sì".

The Outsider: le differenze tra la serie tv e il romanzo di Stephen King

Di cosa parla The Outsider

The Outsider: Jason-Bateman in una scena

Comne svela la nostra recensione di The Outsider, la serie interpretata da Cynthia Erivo, Ben Mendelsohn e Jason Bateman è una detective story soprannaturale che esplora una serie di misteriosi indizi legati alla morte di un ragazzino. Oltre a recitare nello show, Bateman ha diretto alcuni episodi, ma il successo di critica della serie non ha garantito il rinnovo per una seconda stagione come inizialmente previsto.

Nell'ottobre 2020, Stephen King ha rivelato che non solo c'erano sceneggiature aggiuntive già in fase di sviluppo, ma lodava la qualità della miscela tra suspense e ingredienti soprannaturali dichiarando:

"Il personaggio di Cynthia Erivo merita più tempo, ci sarà una seconda stagione di The Outsider non appena potranno avviare la produzione. Lei è fantastica, interpreta una persona quasi nello spettro dell'autismo, ricorda perfettamente le targhe delle auto e i punteggi del baseball. Una delle cose più divertenti è che sa chi ha vinto tutte queste partite di baseball risalenti agli anni '50, ma non guarda mai lo sport."