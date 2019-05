The Old Guard: Luca Marinelli entra nel cast del film Netflix

Luca Marinelli reciterà in The Old Guard, l'action thriller di Netflix e Skydance Media, al fianco di Charlize Theron e Marwan Kenzari.

Luca Marinelli è entrato nel cast di The Old Guard, l'action thriller targato Netflix e Skydance Media che dovrebbe debuttare sulla piattaforma nel 2020. Per Marinelli, indimenticabile interprete dello Zingaro in Lo chiamavano Jeeg Robot, si tratta della prima volta a Hollywood.

Ispirato alla graphic novel omonima, il film vanta già un cast stellare: Charlize Theron è stata la prima ad unirsi, per interpretare la protagonista, seguita da KiKi Layne (Se la strada potesse parlare) e Marwan Kenzari, al cinema in questi giorni nei panni di Jafar nel remake live-action di Aladdin. Insieme a quello di Luca Marinelli è stato annunciato l'ingresso nel cast del belga Matthias Schoenaerts (A Bigger Splash).

Skydance aveva già messo in cantiere l'adattamento The Old Guard a luglio affidando a Gina Prince-Blythewood la regia. La Prince-Blythewood non è nuova al mondo dei fumetti visto che ha all'attivo la regia del pilot di Cloak and Dagger. The Old Guard, creato da Greg Rucka e Leandro Fernandez, racconta la storia di un gruppo di soldati immortali che opera attraverso le diverse epoche storiche. Intrappolata nell'immortalità senza conoscerne le ragioni, Andromache of Scythia, detta Andy, e i suoi compagni di viaggio offrono i loro servizi a pagamento al miglior offerente. Ma nel 21° secolo l'immortalità è un segreto difficile da mantenere.