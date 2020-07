The Old Guard: Charlize Theron disegnata da Milo Manara nell'artwork del film

The Old Guard è arrivato su Netflix e Milo Manara, e altri 14 artisti, hanno realizzato degli artwork ispirati al film con Charlize Theron.

The Old Guard - L'artwork di Milo Manara

Quindici artisti sono stati coinvolti per celebrare l'uscita di The Old Guard su Netflix e a rappresentare l'Italia c'è Milo Manara.

Le opere ispirate al film con star Charlize Theron provengono da tutto il mondo e mostrano lo stile di ognuno dei disegnatori coinvolti.

Il film The Old Guard ha debuttato ieri sulla piattaforma di streaming e, per rappresentare quanto sia globale la squadra del film, è stata ideata questa interessante iniziativa che ha coinvolto artisti provenienti da tutto il mondo che hanno reinventato i personaggi al centro della storia.

La lista dei partecipanti all'iniziativa è la seguente:

Leandro Fernandez, Argentina, @leandrofernandezart (co-creatore di The Old Guard)

Tula Lotay, UK, @tulalotay

Brian Stelfreeze, USA, @stelfreeze

Peo Michie, Australia, @peomichie

Geneva Bowers, USA, @gdbee

Taynara Cabral, Brazil, @taycabral

Jenny Frison, USA, @jennyfrisonart

Milo Manara, Italy, @milomanara_official

Bartosz Kosowski, Poland, @bartoszkosowski

Ahmed Rafaat, Egypt, @theahmedraafat

Nadia Axel, Denmark, @nadiaxelart

Jen Bartel, USA, @heyjenbartel

Rafael Albuquerque, Brazil, @rafaelalbuquerque81

Ken Hensley, Philippines, @kensuke.creations

Kristal Melson, Singapore, @krisonautopilot

Il film The Old Guard racconta la storia di un gruppo di soldati immortali che opera attraverso le diverse epoche storiche. Intrappolata nell'immortalità senza conoscerne le ragioni, Andromache of Scythia, detta Andy, e i suoi compagni di viaggio offrono i loro servizi a pagamento al miglior offerente. Ma nel 21° secolo l'immortalità è un segreto difficile da mantenere.

Nel cast ci saranno, oltre Charlize Theron nel ruolo di Andromaca detta Andy, Matthias Schoenaerts che avrà il ruolo di Sebastian le Livre, Marwan Kenzari che sarà Yusuf Al-Kaysani, l'italiano Luca Marinelli nella parte di, Chiwetel Ejiofor che sarà Copley, Kiki Layne nella parte di Niles Freeman, Harry Melling che sarà Merrick e Veronica Ngo.