The Office, Steve Carell apparirà nel reboot? La risposta dell'attore

Greg Daniels e Peacock stanno tornando nuovamente nel mondo di The Office con una nuova serie spinoff, ma il protagonista della serie originale Steve Carell farà un'apparizione?

Daniels, il creatore della versione americana di The Office, sta lavorando insieme al creatore di Nathan For You, Michael Korman, a una serie che seguirà lo stesso stile mockumentary e sarà ambientata nell'universo della Dunder Mifflin.

Tuttavia, anche se il nuovo show sarà ambientato nello stesso mondo dell'originale, non aspettatevi di vedere Michael Scott, manager di lunga data della Dunder Mifflin, nonché il personaggio interpretato da Carell.

John Krasinski e Steve Carell in una scena dell'episodio The Meeting della serie The Office

Scott negli anni è diventato uno dei personaggi più amati delle sitcom di tutti i tempi e molti fan speravano di vederlo nel nuovo spinoff. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Carell, tuttavia, un suo ritorno non è assolutamente previsto.

"Guarderò lo show, ma io non ci sarò", ha affermato l'attore all'Hollywood Reporter durante l'anteprima del suo nuovo film, IF - Gli amici immaginari (curiosamente diretto dal suo ex-collega di The Office John Krasinski). "È una cosa nuova e non c'è davvero alcun motivo per cui il mio personaggio debba apparire in una cosa del genere".

Nonostante non sia interessato a partecipare alla produzione, Carell si è detto entusiasta di ciò che Daniels e il suo team hanno in programma.

"Ma sono entusiasta, sembra una grande idea", ha aggiunto. "Mi piace l'idea - immagino sia ambientata in un'azienda di giornali in crisi. E ho lavorato con Domhnall Gleeson, che sarà uno dei protagonisti, ho fatto con lui The Patient ed è un attore eccellente e un ragazzo super gentile, quindi penso che sarà fantastico".

The Office, il cast ricorda l'episodio d'addio di Steve Carell: "C'erano persone che piangevano ovunque"

Lo spinoff di The Office entrerà in produzione quest'estate ed è stato ordinato da Peacock per un totale di 10 episodi. Gleeson e Sabrina Impacciatore interpreteranno i dipendenti di un giornale in difficoltà che cercano di tirare avanti giorno per giorno. La troupe di un documentario che ha trascorso anni alla Dunder Mifflin si rimetterà al lavoro sull'azienda in crisi.