The Office, Rashida Jones sull'uscita di scena del suo personaggio: "Non piacevo alle persone"

Rashida Jones ha fatto parte del cast di The Office per un buon periodo, anche se non molto lungo. Ora, a vent'anni esatti dalla messa in onda dell'episodio pilota, l'attrice ha ricordato la sua esperienza, che purtroppo non fu affatto felice.

Intervenuta nel corso del podcast Good Hang, Jones ha riflettuto sul suo breve periodo in The Office nel ruolo di Karen Filippelli, un'impiegata della filiale rivale Dunder Mifflin di Stamford, nonché rivale della Pam di Jenna Fischer come interesse sentimentale del Jim di John Krasinski.

"Ho lavorato un anno a The Office e poi mi hanno lasciato andare, il che aveva senso. Aveva senso", ha detto Jones alla conduttrice Amy Poehler, che avrebbe poi recitato con l'attrice in Parks and Recreation per sette anni.

Karen non piaceva affatto ai fan di The Office

The Office: Rashida Jones e John Krasinski in una scena

"Hai avuto un lavoro molto difficile, perché tutti volevano veder nascere la coppia Jim e Pam, e poi indovina chi arriva? Una persona molto simpatica, cool... e tutti dicevano: 'Oh no, aspetta'", ha risposto Poehler, cercando di sostenere la valutazione critica della Jones sul suo periodo nella sitcom della NBC. "Non era così", ha subito tagliato corto la Jones. "Non piacevo alla gente. I fan non erano d'accordo".

Jenna Fischer e John Krasinski in una scena dell'episodio Niagara di The Office

Karen appare per la prima volta nel primo episodio della terza stagione. Jim si è appena trasferito dalla sede centrale dello show, la Dunder Mifflin di Scranton, a quella di Stamford. Ansioso di inserirsi, Jim si sente sollevato quando Karen irrita scherzosamente la sua abitudine di fissare la telecamera. Gli evidenti sentimenti che i due provano l'uno per l'altra si sviluppano in una relazione pronta a decollare, fino a quando Jim la scarica senza tanti complimenti nell'episodio finale della stagione.

Jones ha poi capito che il suo personaggio serviva a creare tensione per la relazione tra Jim e Pam che sarebbe poi esplosa in seguito. "Quindi ero il terzo punto del triangolo. Va bene così. Lo accetto", ha detto.