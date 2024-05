The Office: la nuova versione della serie con Sabrina Impacciatore ottiene il via libera alla produzione

Peacock ha ordinato ufficialmente la produzione della nuova serie ambientata nell'universo di The Office che avrà come star Sabrina Impacciatore e Domhnall Gleeson.

Peacock ha annunciato che a luglio inizieranno le riprese della nuova serie ambientata nell'universo di The Office che, per ora, ha tra i protagonisti Sabrina Impacciatore e Domhnall Gleeson, svelando inoltre i primi dettagli della trama.

Il progetto prodotto da Universal Television è stato ideato da Greg Daniels e Michael Koman, già autori del successo con star Steve Carell e John Krasinski.

I primi dettagli della nuova comedy

La serie non ha ancora un titolo ufficiale, ma Peacock ha svelato che gli episodi seguiranno la troupe che aveva ripreso i dipendenti della Dunder Mifflin in The Office mentre va alla ricerca di un nuovo soggetto per una docuserie e scopre che un quotidiano storico del Midwest sta per chiudere, ma l'editore sta cercando di avere un'altra chance per la testata grazie al lavoro di alcuni reporter che si offrono volontari.

Attualmente non sono stati svelati altri nomi del cast oltre quelli di Sabrina Impacciatore e Domhnall Gleeson che interpreteranno due personaggi di cui non sono ancora stati svelati i dettagli.

Lisa Katz, a capo di NBCUniversal Entertainment, ha dichiarato: "Sono passati oltre 10 anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio di The Office su NBC e l'acclamata comedy continua a guadagnare popolarità e costruire nuove generazioni di fan su Peacock. In partnership con Universal Television e guidata dal team creativo di Greg Daniels e Michael Koman, questa nuova serie ambientata nell'universo di Dunder Mifflin introduce un nuovo gruppo di personaggi in un ambiente fresco e maturo per la narrazione comica: un quotidiano".