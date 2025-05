The Office: Peacock svela il titolo, la prima foto e quando arriverà la nuova serie

Peacock ha annunciato il titolo della nuova serie ambientata nell'universo di The Office, svelandone inoltre la prima foto ufficiale.

Il progetto si intitolerà The Paper e arriverà sugli schermi americani nel mese di settembnre.

I primi dettagli della serie

NBCUniversal ha presentato ufficialmente lo show che avrà come protagonista Domhnall Gleeson. Nel cast di The Paper ci saranno anche l'italiana Sabrina Impacciatore, Oscar Nunez, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, e Tim Key.

Ecco la prima foto della serie:

The Paper: Domhnall Gleeson in una foto della serie

La trama ufficiale anticipa che negli episodi la troupe che ha immortalato la sede di Scranton della Dunder Mifflin è alla ricerca di un nuovo soggetto quando i membri del team scoprono l'esistenza di uno storico quotidiano del Midwest e della casa editrice che sta cercando di riportarlo al successo.

I primi spoiler sulla serie

Nel trailer che è stato mostrato agli upfront si mostra Oscar (Nunez) che ora lavora nel team del giornale e si ritrova alle prese con la troupe del documentario, non riuscendo a nascondere la sua reazione non particolarmente piena di entusiasmo. Domhnall Gleeson avrà la parte di un nuovo dipendente pieno di ideali, mentre Impacciatore sarà la direttrice del quotidiano.

La serie è stata co-creata da Greg Daniels, che si era già occupato della versione americana di The Office, insieme a Michael Koman.

I due sono inoltre produttori insieme a Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman e Banijay Americas.

Peacock rivelerà prossimamente la data prevista per il debutto degli episodi e non resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sulla trama e sui personaggi coinvolti nel progetto che proverà a replicare il successo di The Office.