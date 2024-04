The Office: Sabrina Impacciatore tra i protagonisti della nuova serie ideata da Greg Daniels

Sabrina Impacciatore continua la sua carriera internazionale con un altro ruolo molto ambito: l'attrice italiana è infatti, insieme a Domhnall Gleeson, tra i protagonisti della nuova serie ambientata nell'universo di The Office.

Il progetto in fase di sviluppo per Universal Television è ideato da Greg Daniels e Michael Koman.

Un progetto inedito

Attualmente non è stato svelato alcun dettaglio riguardante la serie, oltre al fatto che sarà ambientata nello stesso universo dove si svolgono gli eventi di The Office, ma proponendo un posto di lavoro inedito e personaggi nuovi.

I ruoli affidati a Sabrina Impacciatore e Domhnall Gleeson non sono stati, per ora, svelati.

Nello show, che non ha ancora ottenuto il via libera alla produzione, ci saranno, come accaduto nel progetto originale, numerosi personaggi di cui si seguirà la vita privata e le disavventure quotidiane sul posto di lavoro.

L'attrice italiana, dopo aver avuto la parte della manager di hotel Valentina nella seconda stagione di The White Lotus, ha continuato le sue esperienze all'estero con il film G20 accanto a Viola Davis, e The Hand of Dante di Julian Schnabel in cui hanno recitato anche Oscar Isaac e Gal Gadot.

Sabrina Impacciatore da Non è la Rai agli Emmy 2023: il successo oltreoceano di una star italiana

Domhnall ha invece recitato recentemente nel film Fountain of Youth, diretto da Guy Ritchie insieme a John Krasinski e Natalie Portman, e recentemente ha fatto parte del cast delle miniserie The Patient, con star Steve Carell, e Alice & Jack, con Andrea Riseborough.