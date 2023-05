The Office, il cast ricorda l'episodio d'addio di Steve Carell: "C'erano persone che piangevano ovunque"

L'episodio 'Goodbye Michael' che ha segnato la dipartita di Steve Carell da The Office è ancora oggi ricordato come il più emozionante della celebre serie americana.

The Office, adattamento americano dell'omonima serie TV britannica, è stato senza dubbio uno degli show più visti e apprezzati dal pubblico, rendendo immortale il personaggio di Michael Scott, istrionico manager interpretato da Steve Carell. Il suo episodio di addio è andato in onda il 28 aprile 2011 e per buona parte del cast è stato un momento davvero emozionante.

"C'erano persone che piangevano in ogni angolo, è stato davvero emozionante. La parte più difficile era dire agli attori che si trattava di una comedy e non potevano piangere in ogni scena. Ci dicevano di emozionarci di meno" ha ricordato l'attore e comico Oscar Nuñez.

Il finale di The Office, in realtà, è andato in onda ben due anni dopo, il 16 maggio 2013, ma per molti lo show ha perso il mordente dopo l'addio di Steve Carell. L'episodio Goodbye Michael è stato quindi considerato da molti come il finale non ufficiale della serie.

The Office avrà un reboot?

Si è parlato a lungo di un reboot, ma secondo l'attrice Mindy Kaling se dovesse arrivare sugli schermi al giorno d'oggi, The Office potrebbe non funzionare come una volta:

"Con gli autori cui sono ancora in contatto adesso parliamo sempre del fatto che molte scelte dell'epoca, per lo show, probabilmente non potrebbero essere realizzate adesso. I gusti sono cambiati e anche le cose verso cui potrebbero offendersi. Penso che sia proprio questo uno dei motivi per cui lo show è ancora popolare, perché le persone sentono che c'è qualcosa di impavido che non ha paura di giocare con certi tabù".