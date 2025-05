The Office, Jenna Fischer: "Non è vero che la qualità della serie è crollata dopo l'addio di Steve Carell"

L'attrice non è d'accordo con l'opinione comune secondo cui la serie avrebbe perso colpi dopo l'uscita di scena di Carell

Essendo uno dei personaggi più iconici della serie, è giusto che Jenna Fischer ami ogni stagione di The Office, ma l'attrice va persino oltre, arrivando a salvare anche le due stagioni dopo l'addio di Steve Carell.

Fischer, che ha interpretato Pam Beesly in 188 episodi della sit-com della NBC, ha recentemente rivisto tutti i 201 episodi di The Office e ha documentato questo viaggio nel suo podcast "Office Ladies".

Dopo aver terminato il rewatch lo scorso ottobre, in una recente conversazione sul podcast "Fly on the Wall" di Dana Carvey e David Spade, ha condiviso uno degli insegnamenti principali che ne ha tratto.

Jenna Fischer: "Non è vero che la serie è crollata dopo l'addio di Steve Carell"

Jenna Fischer in una scena dell'episodio Moroccan Christmas di The Office

"La rivelazione più grande che ho avuto dopo averlo rivisto è che è stato davvero bello per tutta la sua durata", ha dichiarato Fischer. L'attrice ha spiegato che è opinione comune che, dopo l'uscita del protagonista Steve Carell alla fine della settima stagione, la serie abbia subito un calo di qualità. Tuttavia, dopo aver rivisto la serie, Fischer ha scoperto che si tratta di un'idea sbagliata.

Kate Flannery, B.J. Novak e Jenna Fischer nell'episodio Gossip della serie The Office

"Credo che ci fosse una leggenda, soprattutto tra il cast e i creativi, secondo cui forse abbiamo raggiunto il nostro picco nella terza o quarta stagione", ha aggiunto Fischer. "E anche questa convinzione che le due stagioni dopo la partenza di Steve non fossero all'altezza e non fossero altrettanto buone. Ma quando l'ho riguardato tutto, ho realizzato che alcuni dei miei episodi preferiti erano nelle stagioni 8 e 9, dopo che Steve se n'era andato. C'erano ancora delle trame incredibili".

Fischer ha aggiunto che il suo periodo preferito dello show è stato dalla stagione 4 alla 6, indicando "Dinner Party", contenuto nella quarta stagione, come un episodio straordinario. Nel frattempo, Peacock ha annunciato l'arrivo di uno spin-off della serie intitolato The Paper, che includerà alcuni dei membri del cast originale.