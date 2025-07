The Odyssey: i biglietti per la versione IMAX 70mm in vendita con un anno di anticipo

Scatta il conto alla rovescia per la vendita dei biglietti per le ambite proiezioni in IMAX 70mm dell'adattamento dell'Odissea di Omero firmato da Christopher Nolan.

Manca un anno all'uscita nei cinema di The Odyssey, atteso adattamento dell'Odissea di Omero firmata da Christopher Nolan, e già i fan si affrettano per assicurarsi i biglietti per la versione IMAX 70mm, che saranno in vendita a partire dal 17 luglio.

La frenesia per il nuovo lungometraggio di Nolan non sembra conoscere confini. Gli orari delle proiezioni sono già disponibili sui siti web delle catene di cinema Harkins e Cinemark. La strategia di marketing applicata sembra piuttosto ardita, considerando che The Odyssey è ancora in fase di riprese. Secondo quanto anticipato, la pellicola interpretata da un cast stellare capitanato da Matt Damon nei panni di Ulisse, avrebbe una durata - da confermare - di due ore e quaranta.

Basta il nome di Christopher Nolan ad alimentare l'hype

Questa scelta di marketing non ha precedenti. Il paragone più vicino riguarda un altro film di Nolan, Il cavaliere oscuro, uscito nel 2012, con Warner Bros. che mise i biglietti IMAX 70mm in vendita sei mesi prima. Ma un anno comincia a essere un arco temporale azzardato.

Si prevede che altri cinema IMAX pubblicheranno gli orari di programmazione di The Odyssey nelle prossime ore. I seguaci dell'IMAX 70mm hanno già iniziato a segnare le date nei loro calendari 2026.

Che cosa ci aspetta in sala?

Ma cosa dobbiamo attenderci dall'epico adattamento di Nolan? L'interprete di Telemaco, Tom Holland, parla di un The Odyssey, Tom Holland sul film di Christopher Nolan: "Sarà diverso da tutto ciò che abbiamo visto finora".

Basato sul poema epico di Omero, il film segue Ulisse (interpretato da Matt Damon), re di Itaca, nel suo pericoloso viaggio di ritorno dopo la guerra di Troia. Durante il percorso, il protagonista affronterà il ciclope Polifemo, le Sirene, la ninfa Calipso e la strega Circe negli oceani insidiosi che lo separano dalla sua isola natale e dalla moglie Penelope, impegnata a disfare ogni notte lo strascico nuziale che tesse nel caso in cui uno dei pretendenti che hanno preso possesso della sua casa finisca per sposarla se il marito non torna. La sua memoria è custodita anche dal figlio Telemaco (Tom Holland). La storia include anche divinità come Atena, Poseidone e Zeus.

Nuovi dettagli sul film di Christopher Nolan sono stati rivelati dal teaser trailer di The Odyssey, trapelato prematuramente in rete dopo l'annuncio che il regista ha deciso di distribuirlo unicamente nei cinema e non sul web.