The Odyssey: ecco quando dovrebbe uscire il trailer dell'epopea di Christopher Nolan

Scatta il toto trailer per la nuova fatica di Christopher Nolan, ci sarebbe già una datata papabile per l'arrivo delle prime immagini dell'Odissea interpretata da Matt Damon, Tom Holland e Zendaya.

Proseguono le riprese di The Odyssey e i fan di Christopher Nolan iniziano a fremere in attesa di poter visionare il primo trailer dell'epopea che racconterà il viaggio di Ulisse per fare ritorno a Itaca dopo la Guerra di Troia. Ma quando uscirà?

Come da tradizione, il primo trailer dei film di Christopher Nolan viene solitamente svelato un anno prima della data di uscita. Secondo World of Reel, non sarebbe quindi una sorpresa un trailer, o meglio un teaser, collegato all'uscita di Jurassic World: La Rinascita, nei cinema italiani a partire dal 2 luglio, visto che entrambi i film sono distribuiti da Universal.

Secondo quanto anticipato, il budget di The Odyssey si aggirerebbe sui 250 milioni di dollari. Per il film epico, Nolan utilizzerà nuove telecamere IMAX all'avanguardia, con la direzione della fotografia curata dal suo collaboratore di fiducia Hoyte Van Hoytema.

Il film più atteso

Christopher Nolan è attualmente impegnato nelle riprese di The Odyssey in Italia, più precisamente sull'isola di Favignana, in Sicilia. La lavorazione del film proseguirà in varie location fino a luglio. Il cast stellare include Matt Damon nei panni di Ulisse, Tom Holland in quelli del figlio Telemaco, Anne Hathaway che dovrebbe interpretare Penelope, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, Mia Goth e Samantha Morton.

Ispirato all'Odissea di Omero, poema epico seminale composto intorno all'VIII secolo a.C., il film si configura come l'opera più ambiziosa della carriera di Christopher Nolan vista la natura del materiale originario.

L'uscita dell'Odissea di Nolan è prevista per il luglio 2026.