The Odyssey di Christopher Nolan è un "capolavoro, lo stesso Omero ne sarebbe orgoglioso"

Entusiasmo alle stelle in casa Universal per l'adattamento dell'Odissea che Nolan sta girando in Sicilia e di cui lo stesso Omero sarebbe orgoglioso, prime anticipazioni anche per il nuovo film di Steven Spielberg.

Grande l'entusiasmo di Universal nei confronti della nuova fatica di Christopher Nolan, The Odyssey, attualmente il lavorazione nell'isola di Favignana, in Sicilia. Jim Orr, il responsabile della distribuzione dello studio, ha anticipato al pubblico del CinemaCon di Las Vegas che il film sarà "un capolavoro , irripetibile, di cui lo stesso Omero sarebbe molto probabilmente orgoglioso".

Orr ha anche parlato dello "sbalorditivo cast di star" di Nolan. Dopo il successo e i premi di Oppenheimer, la fiducia dello studio nel suo cineasta di punta è massima così come negli interpreti scelti da Nolan, a partire dall'Ulisse di Matt Damon passando per Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson e Charlize Theron.

Per il momento i dettagli sul film di Christopher Nolan sono scarsi. Universal ha anticipato che il film sarà "un'epica avventura mitologica girata in varie parti del mondo, tra cui Italia e Grecia, che porterà per la prima volta sul grande schermo la saga di Omero utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica Imax".

L'Odissea segue la storia dell'eroe greco Ulisse, re di Itaca, mentre torna a casa dopo la guerra di Troia. Credendolo morto, Penelope, la moglie di Ulisse, e il figlio Telemaco tengono a bada i vari pretendenti che competono per la mano di Penelope in assenza di Ulisse.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Prime (vaghe) anticipazioni sul misterioso film sci-fi di Steven Spielberg

Universal non ha condiviso alcun tipo di materiale video per la pellicola né ha fornito alcun teaser per il prossimo film di un altro regista leggendario. Si tratta di Steven Spielberg, che sta per fare ritorno nel territorio dei blockbuster dopo aver realizzato il semi-autobiografico The Fabelmans. Ancora privo di titolo, il misterioso film sugli alieni vanta una sceneggiatura del collaboratore di Spielberg per Jurassic Park, David Koepp. Lo studio ha descritto il progetto come un "nuovo film evento originale", sebbene non siano stati rivelati dettagli specifici della trama. La sceneggiatura è basata su una storia di Spielberg e si prevede che incorpori elementi di fantascienza. Il cast include Josh O'Connor, Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo ed Eve Hewson.

Al CinemaCon, Orr ha detto che la pellicola in arrivo sarà "moderna e piena di energia" e conterrà un "colpo di scena incredibile". Sembra in linea con il marchio di fabbrica di un regista i cui più grandi successi includono E.T. L'Extraterrestre e Incontri ravvicinati del terzo tipo.