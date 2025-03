The Odyssey: ecco le foto di Tom Holland appena sbarcato in Grecia sul set di Christopher Nolan

Nelle ultime ore, Tom Holland è sbarcato in Grecia dove presto sarà sul set di The Odyssey, adattamento cinematografico firmato Christopher Nolan dell'omonima epopea di Omero.

Con Matt Damon protagonista nei panni proprio di Odisseo, si dice che il giovane interprete di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe possa interpretare Telemaco, ovvero proprio il figlio del protagonista, che rimane a Itaca in attesa del ritorno in patria del padre.

Come mostrano alcuni scatti divulgati da un account fan dedicato al regista, Tom Holland è da poco stato avvistato all'aeroporto con i suoi bauli, tuttavia nessun segno di Zendaya, che fa parte anch'essa del cast. Notizie precedenti indicavano, inoltre, anche l'arrivo di Charlize Theron nella stessa location.

Nolan continuerà a privilegiare gli effetti pratici sulla CGI

Oppenheimer: Christopher Nolan sul set del film

Per il momento sul film è trapelato ben poco e in molti si chiedono in che modo il regista Premio Oscar per Oppenheimer adatterà un classico come l'Odissea. Quel che è certo è che farà largo uso di effetti pratici, che sono stati un punto fermo della sua filmografia finora.

Matt Damon è Ulisse nella prima foto di The Odyssey

Le scelte creative di Nolan avranno costi elevati. Secondo quanto riferito, il budget di The Odyssey supererebbe i 250 milioni di dollari, il che lo renderebbe il suo film più costoso di sempre. L'utilizzo di effetti pratici per la sequenza di battaglia d'apertura anticipa ciò che potremo vedere nella scena in cui Odisseo combatte Polifemo, un ciclope gigante, impersonato da un pupazzo meccanico alto sei metri.

Del cast stellare fanno parte anche Robert Pattinson, Anne Hathaway, Jon Bernthal e Lupita Nyong'o. Il film, che racconta il viaggio ventennale di Odisseo per fare ritorno a casa a Itaca dopo la Guerra di Troia, è entrato in lavorazione a febbraio.