The Odyssey: svelato il clamoroso budget del nuovo film di Christopher Nolan

Secondo alcune recenti indiscrezioni, molti scooper del settore stanno riportando che The Odyssey si rivelerà "il film più costoso della carriera di Christopher Nolan". Non c'è da sorprendersi vista la portata "epica" del progetto.

The Odyssey è un film epico come pochi. Serviranno anche effetti speciali di prim'ordine per ricreare sullo schermo la visione di Omero. Nel poema, Odisseo incontra molti mostri della mitologia greca, tra cui le sirene, Scilla, i ciclopi, streghe e il gorgo dello Stretto di Messina noto come Cariddi.

Secondo quanto dichiarato da Matt Belloni di Puck, The Odyssey punterebbe attualmente a un budget di 250 milioni di dollari, che eguaglierebbe in questo modo il film più costoso della carriera di Nolan, ovvero Il cavaliere oscuro - Il ritorno.

Oppenheimer: Christopher Nolan trionfa agli Oscar 2024

Attualmente, la pellicola del 2012 è il film di Nolan più costoso di sempre, con un budget di 250 milioni di dollari. Anche il cast di The Odyssey è ricco di grandi nomi e, a quanto pare, ne verranno annunciati altri. Per ora, sono stati confermati Tom Holland, Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron, Robert Pattinson e Lupita Nyong'o.

Christopher Nolan userà una nuova telecamera IMAX sul set di The Odyssey

The Odyssey è un adattamento del poema epico composto da Omero intorno all'VIII secolo a.C. e probabilmente si tradurrà in un film della durata di oltre tre ore. Sarà anche il più grande rischio della carriera di Nolan, poiché il materiale di partenza è stato a lungo considerato "infilmabile", o inadatto al grande schermo.

Il film uscirà nelle sale statunitensi il 17 luglio 2026, distribuito da Universal Pictures. In precedenza, è stato confermato che Robert Pattinson ha sostituito Austin Butler nel cast, visto che ha potuto liberare la sua agenda dagli impegni di The Batman 2, le cui riprese sono state posticipate.