The Odyssey, Tom Holland sul film di Christopher Nolan: "Sarà diverso da tutto ciò che abbiamo visto finora"

Il protagonista di The Odyssey descrive il nuovo kolossal di Christopher Nolan come il progetto più ambizioso e coinvolgente della sua carriera.

Tom Holland è entusiasta del suo coinvolgimento in The Odyssey, il prossimo, attesissimo film di Christopher Nolan. L'attore britannico, che nel lungometraggio interpreta Telemaco, ha parlato con GQ definendo il progetto "la più grande esperienza" della sua carriera fino ad oggi.

"È stato incredibile. Il lavoro di una vita, senza alcun dubbio. La migliore esperienza mai vissuta su un set cinematografico. Emozionante, intenso, unico. Credo che il film sarà qualcosa di completamente diverso da tutto quello che abbiamo visto finora", ha dichiarato Holland.

Le sue parole rispecchiano quelle del coordinatore degli stunt James Newman, che il mese scorso aveva descritto il film come "l'epopea delle epopee". Newman, in un raro intervento dietro le quinte, aveva affermato: "Non gireranno mai più un film come questo. È Nolan al massimo della sua visione, senza compromessi".

Un'Odissea tra mito, fantascienza e realismo

The Odyssey si preannuncia come il progetto più ambizioso del regista britannico. Adattamento cinematografico del celebre poema epico attribuito a Omero, il film rilegge il mito attraverso la lente del realismo e della fantascienza. Le riprese sono avvenute quasi interamente in formato IMAX, includendo lunghe sequenze in mare aperto, ambientazioni su isole vulcaniche e scenografie monumentali che ricreano l'antichità con uno sguardo inedito.

Matt Damon è Ulisse nella prima foto di The Odyssey

Secondo fonti vicine alla produzione, si tratta del film più costoso mai realizzato da Nolan, con un budget che supera i 250 milioni di dollari. Dopo il successo mondiale di Oppenheimer, la Warner Bros. gli avrebbe concesso carta bianca, sostenendo con convinzione anche i passaggi più audaci di questa nuova impresa. Le riprese, iniziate oltre sei mesi fa, proseguono attualmente in Scozia.

Una scommessa senza precedenti per Nolan

Adattare L'Odissea, poema dell'VIII secolo a.C., rappresenta una sfida enorme per qualsiasi regista, ma Nolan sembra intenzionato a trasformarla nel cuore pulsante di un'esperienza cinematografica che punta a riscrivere le regole dell'epica su grande schermo. Si parla già di una durata superiore alle tre ore e di un racconto che fonde l'introspezione del protagonista con lo stupore visivo che ha reso celebre il regista.

Locandina di The Odyssey

L'uscita di The Odyssey è prevista per luglio 2026, ma le prime voci di post-produzione parlano di un lavoro che sta già lasciando il segno tra gli addetti ai lavori. L'industria guarda con attenzione, e anche il pubblico inizia a percepire che non si tratterà soltanto dell'ennesimo film ambizioso di Christopher Nolan: potrebbe essere il film della sua carriera.