Odissea: dopo le polemiche spunta la foto di Lupita Nyong'o nei panni di Clyitemnestra

Si discute dell'opportunità di stravolgere l'immagine eternata dal mito dei personaggi dell'Odissea e mentre i puristi fremono all'idea di vedere una Elena di Troia nera, spunta in rete una foto dal set che anticipa l'aspetto della sorella Clitemnestra, anch'essa interpretata da Lupita Nyong'o.

Con una scelta radicale, Christopher Nolan ha dato un taglio netto alla tradizione scegliendo un'attrice afroamericana per un personaggio che, nella descrizione omerica, non solo è bianco, ma è il simbolo della bellezza femminile, colei per cui si scatena una guerra feroce.

Matt Damon in una scena di Odissea

La prima immagine di Lupita Nyong'o in Odissea

La foto dal set trapelata in rete "proviene da un recente servizio di 60 Minutes che ha messo in luce l'ambiziosa produzione di Nolan e il suo utilizzo di telecamere IMAX da 70 mm" scrive Geektyrant. "Intorno al minuto 2:37 del video, si vede Nolan che parla con Lupita Nyong'o, vestita con un abito viola regale degno della regina di Micene. Accanto a lei c'è Benny Safdie, con indosso la scura armatura da battaglia di Agamennone".

Purtroppo la visione offerta dall'immagine è parziale perché i personaggi sono di spalle e vediamo solo una parte dei costumi, visto che gli attori sono ripresi dall'alto e perlopiù di spalle. Ma quello che vediamo è sufficiente per farci un'idea dello stile visivo e del look.

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Chi interpreta Lupita Nyong'O in Odissea

È stata accolta da polemiche feroci la scelta di Christopher Nolan di affidare a Lupita Nyong'o il duplice ruolo di Elena e della sorella Clitemnestra.

Moglie di Menelao, re di Sparta, Elena viene rapita da Paride e trascinata a Troia, scatenando la celebre guerra che vedrà coinvolto anche Ulisse e i suoi uomini. Altrettanto interessante è la storia della sorella di Elena, Clitemnestra, moglie del re di Micene, Agamennone, e madre di Oreste ed Elettra.

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Al ritorno dalla guerra, Clitemnestra ucciderà il marito per vendetta e sete di potere, ma laa molla a spingerla a compiere l'atroce gesto è il sacrificio della figlia Ifigenia, uccisa prima di salpare per Troia per ottenere il favore degli dei. Sia nell'Iliade che nell'Odissea, il suo coinvolgimento nella morte di Agamennone è descritto in modo più ambiguo e il suo ruolo è considerevolmente più marginale rispetto a quello delle successive tragedie greche.

Cosa rivelano le nuove immagini di Odissea

Il segmento di 60 Minutes svela altri intriganti dettagli di Odissea incluse immagini di Troia, del celebre Cavallo di Troia e spettacolari sequenze di battaglia. Vediamo Matt Damon nei panni di Ulisse durante il suo viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia, e alcune sequenze mostrano soldati troiani che circondavano l'enorme cavallo di Troia vicino alle porte della città. Il segmento svela scene girate in vasti paesaggi desertici e in affollate scenografie di antiche città, costruite appositamente per la produzione. Nolan ha spiegato la portata dell'adattamento, affermando:

"Nell'affrontare l'Odissea, la questione delle dimensioni diventa fondamentale. Doveva essere il film più imponente che avessimo mai realizzato".

Parlando dell'approccio narrativo, il regista ha aggiunto: "Vogli che il pubblico abbia la sensazione di essere nel cavallo di Troia o sul ponte della nave di Ulisse". Ci sarà riuscito? Lo scopriremo a breve.

L'uscita italiana di Odissea è fissata per il 16 luglio.