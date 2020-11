The Northman, Anya Taylor-Joy: "Il mondo non ha mai visto niente di simile"

Anya Taylor-Joy torna a parlare del nuovo film che la vede impegnata sul set, il misterioso The Northman di Robert Eggers, anticipando che l'unicità del progetto dato che ancora non si è mai visto niente di simile.

The Witch: Anya Taylor-Joy in una scena del film

Le riprese di The Northman sono ancora in corso in Irlanda. Il cast straordinario, oltre ad Anya Taylor-Joy, comprende Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Willem Dafoe, Ethan Hawke e la cantante Björk. Il filmn, epopea vichinga ambientata nel X° secolo, vede Alexander Skarsgård nei panni di un principe nordico in missione per vendicarsi dell'uccisione del padre. La lavorazione starebbe mettendo a dura prova le star del film. C'è chi, come Bill Skarsgård, ha rinunciato per problemi di schedule parlando di "incubo" e chi si fa coraggio.

In The Northman, Anya Taylor-Joy torna a lavorare con Robert Eggers dopo il successo di The Witch, che ha lanciato entrambi gli artisti. Ecco il suo bilancio dell'esperienza a Collider:

"Io e Robert eravamo amici prima di diventare collaboratori. Avere l'opportunità di fare di nuovo arte assieme è fantastico. Siamo cresciuti l'uno lontano dall'altra e adesso possiamo di nuovo crescere assieme a livello artistico. Sono così orgogliosa di far parte di questo progetto e di ogni momento sul set. Credo che presenteremo al mondo qualcosa di mai visto prima."

Quando le viene chiesto se The Northman avrà la stessa attenzione maniacale per i dettagli storici mostrata da Eggers in The Witch e The Lighthouse, Anya Taylor-Joy risponde: "Si tratta di Robert Eggers! Le persone sono apparse sul set il primo giorno e io le ho avvisate 'Avrai freddo, non sarà mai confortevole, ma sarà fantastico'."

