The Northman, Bill Skarsgård rinuncia al film di Robert Eggers: "Un incubo"

The Northman, il prossimo film diretto da Robert Eggers, ha perso uno dei suoi attori, ovvero Bill Skarsgard che ha lasciato la produzione a causa di poca compatibilità con il resto dei suoi programmi di lavoro, sconvolti dall'attuale emergenza globale.

Secondo quanto riferito da Collider che ha intervistato Bill Skarsgård per parlare del suo ruolo in The Devil All the Time, l'attore ha confermato la sua scelta, spiegando che i suoi impegni non gli permettono di partecipare alle riprese: "Sfortunatamente non ci sarò. È stato un incubo programmare gli impegni durante il COVID. È andata così. È un vero peccato. Eggers è uno dei più grandi registi in circolazione e avrei potuto lavorare con mio fratello... ma non voglio parlarne, altrimenti scoppio in lacrime"

Molto rammarico nelle parole di Bill Skarsgard che avrebbe dovuto lavorare al fianco del fratello Alexander Skarsgård ma non solo. Nel cast, infatti, presenti anche Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Kate Dickie, Willem Dafoe e la cantante islandese Bjork.

The Northman è ambientato in Islanda all'inizio del X secolo e la produzione del film, sospesa a causa della pandemia di Coronavirus a marzo, è ripresa di recente a Belfast. Ad aprile, il regista Robert Eggers aveva così descritto il nuovo film: "Le dimensioni del progetto sono davvero enormi e ci sono così tante cose che vorrei fare e location che vorrei utilizzare che non credo di riuscirò a fare tutto ciò che vorrei. Sarà questa la grande sfida del mio nuovo film. Andiamo alla costante ricerca di nuove location o modifichiamo quelle che già abbiamo. Stiamo costruendo villaggi, realizzando migliaia di costumi e oggetti di scena, addestrando cavalli e creano le sceneggiature per il film."