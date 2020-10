Mad Max, Anya Taylor-Joy: "La mia Furiosa sarà diversa da quella di Charlize Theron"

Anya Taylor-Joy ha ottenuto il ruolo di Furiosa nell'atteso film spinoff di Mad Max: Fury Road e l'attrice ha ora parlato di come si sta avvicinando al ruolo, interpretato in precedenza da Charlize Theron.

Il nuovo progetto di George Miller è stato ideato come racconto delle origini e mostrerà quindi la determinata donna anni prima degli eventi mostrati nel lungometraggio con star Tom Hardy.

Durante il podcast Happy Sad Confused, Anya Taylor-Joy ha raccontato: "Mi sono innamorata di Furiosa, del modo in cui Charlize Theron l'ha presentata".

La giovane star ha quindi aggiunto: "Ha compiuto un incredibile lavoro ed è stato così meraviglioso che non riesco nemmeno a immaginare di provare a mettermi al suo posto. Deve essere qualcosa di diverso perché semplicemente non potrebbe essere realizzato".

Mad Max: Fury Road - Un primo piano di Charlize Theron

In passato Charlize Theron aveva espresso il proprio dispiacere all'idea di non riprendere una parte così iconica a causa della scelta del regista Geoorge Miller di non usare le tecnologie digitali per ringiovanire i propri attori. L'attrice aveva però spiegato di aver accettato la decisione e di essere grata per aver portato in vita un personaggio così incredibile e ambizioso.

George Miller è autore, in collaborazione con Nico Lathouris, del prequel di Mad Max: Fury Road e nel team al lavoro sul lungometraggio ci sono anche il production designer Colin Gibson, la montatrice Margaret Sixel, il sound mixer Ben Osmo, la truccatrice Lesley Vanderwalt e l'assistente regista PJ Voeten, oltre al coordinatore degli stunt Guy Norris.

Nel cast del film dedicato a Furiosa ci saranno poi Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II, in due ruoli di cui non sono stati confermati i dettagli.