Il Gladiatore 2: da Spartacus a The Northman, 5 titoli da recuperare dopo il film di Ridley Scott

Per chi ha visto o anche per chi vorrebbe vedere il sequel, proponiamo una lista di titoli da recuperare per rivivere le stesse sensazioni. O quasi.

Daghe che si scontrano, elmi che si infrangono, il sangue, gli scudi spezzati. Con il ritorno di Ridley Scott all'antica Roma, ritornano anche combattimenti cruenti, drammi personali e intrighi politici. Il Gladiatore 2, il sequel del colossal del 2000, unisce azione e tematiche universali come vendetta, onore e sacrificio, attraverso la storia di Lucio, il giovane salvato da Massimo Decimo Meridio, in un mondo intriso di potere e corruzione. Ma se la eco del Colosseo risuona ancora forte e cercate altre pellicole che abbiano lo stesso pathos, ecco cinque titoli che dovete assolutamente recuperare.

1. Spartacus (1960)

Considerato un classico immortale, Spartacus di Stanley Kubrick è il racconto del leggendario schiavo interpretato da Kirk Douglas. La pellicola racconta la vera storia dello schiavo ribelle Spartaco, che guida una rivolta contro l'Impero Romano.

Una scena del film di Spartacus

Il film è una combinazione perfetta di dramma umano e spettacolari battaglie su larga scala. Il suo messaggio sulla lotta per la giustizia è senza tempo, e le sue iconiche sequenze - come il "Io sono Spartaco" - restano un esempio di come il cinema possa unire azione e significato. Con una narrazione intensa, battaglie monumentali e un cast stellare, questo film è una delle pietre miliari per chiunque ami le epopee ambiente nell'antichità.

2. Troy

Una rivisitazione moderna della guerra di Troia ispirata all'Iliade di Omero, intrecciando eroismo, amore e tragedia, con Brad Pitt nei panni di Achille.

Brad Pitt in una scena di Troy

Wolfgang Petersen offre un'esperienza visiva straordinaria, con coreografie di battaglia suggestive e una narrazione che bilancia dramma personale e azione epica.

Come Il Gladiatore 2, Troy affronta temi di vendetta, orgoglio e il vero senso della gloria, rendendolo un titolo imperdibile per chi cerca epiche avventure.

3. Ben Hur

Con 11 Oscar vinti, Ben Hur di William Wyler è uno dei più grandi film mai realizzati. La storia segue Judah Ben-Hur (Charlton Heston), un nobile ebreo tradito dal suo migliore amico e costretto a diventare uno schiavo romano.

La celebre scena della corsa con le bighe di Ben Hur

Le sue sequenze iconiche, come la corsa delle bighe, sono una meraviglia tecnica ancora oggi, e la narrazione epica affronta temi profondi di fede, lealtà e sacrificio. Questo film ha molti punti di contatto con la saga del Gladiatore, è un must assoluto da guardare.

4. The Northman

Più oscuro e visceralmente potente, The Northman è un viaggio epico che racconta la leggenda del principe Amleth, interpretato da Alexander Skarsgård, in cerca di vendetta per la morte del padre. Diretto da Robert Eggers, il film mescola brutalità, misticismo e folklore nordico.

Alexander Skarsgård in una scena del film

Con una fotografia mozzafiato e scene di combattimento intensamente coreografate, The Northman esplora i temi della vendetta e della lotta per il potere, offrendo un'esperienza cinematografica profondamente immersiva. Il giusto mix tra azione e introspezione, perfetto da aggiungere alla lista di guerrieri assetati di sangue.

5. Il Gladiatore

Scontato? No, indispensabile. Ridley Scott ha gettato le basi di questa saga epica, raccontando la storia del generale Massimo Decimo Meridio in cerca di vendetta per la sua famiglia uccisa, contro l'imperatore Commodo.

Russel Crowe in un momento del film

Non si può parlare de Il Gladiatore 2 senza rendere omaggio al film che ha dato origine a tutto. Con scene d'azione spettacolari e una narrazione avvincente, il film ha definito un'epoca cinematografica. Le sequenze nel Colosseo e il duello finale contro Commodo (Joaquin Phoenix) sono rimaste impresse nell'immaginario collettivo. Rivedere questo capolavoro aiuterà a cogliere i collegamenti emotivi e tematici con il nuovo capitolo. D'obbligo tornare all'inizio per rivivere le emozioni che hanno dato il via a tutto.