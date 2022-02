The Northman: la furia selvaggia di Alexander Skarsgård nelle prime foto

Total Film ha diffuso le prime foto di The Northman per conto di Focus Features permettendoci di dare un primo sguardo al feroce Principe Amleth, interpretato da Alexander Skarsgård.

The Northman: Alexander Skarsgård in battaglia

The Northman: Alexander Skarsgård in battaglia

The Northman è l'ultima fatica del regista Robert Eggers e segue gli intensi The Witch e The Lighthouse. Nelle prime foto vediamo Skarsgård a petto nudo, sporco e furente, sul campo di battaglia con un'ascia in mano.

Parlando della trasformazione fisica del suo protagonista, il regista Robert Eggers ha dichiarato:

"Ero completamente terrorizzato, ma è un grande privilegio poter fare qualcosa del genere. È stato emozionante. Lo studio mi ha permesso di usare tutti i miei capi dipartimento dei miei ultimi due film e sono stato in grado di lavorare con i migliori esperti di storia vichinga del mondo, il che è stato incredibile. La disciplina che Alex ha applicato in questo ruolo è pazzesca. Ha trasformato il suo corpo più selvaggiamente di quanto non abbia fatto per Tarzan".

The Northman: Robert Eggers ha trasformato Alexander Skarsgård in una "bestia assoluta"

The Northman vede Alexander Skarsgård nel ruolo del principe vichingo Amleth che, da bambino, ha assistito al brutale omicidio del padre, Re Horvendill (Ethan Hawke). Anni dopo, Amleth giura di vendicare la morte del padre e salvare la madre, la Regina Gudrun (Nicole Kidman), dalle grinfie dell'assassino, Fjölnir (Claes Bang). Fannpo parte del cast anche Anya Taylor-Joy, Bjork, Ralph Ineson e Willem Dafoe.

L'uscita di The Northman nei cinema italiani è fissata per il 28 Aprile 2022.