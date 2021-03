The Northman: Robert Eggers ha trasformato Alexander Skarsgård in una "bestia assoluta"

Sangue, violenza e realismo ci attendono nell'epopea vichinga The Northman, che vedrà il protagonista Alexander Skarsgård trasformato in una bestia assoluta.

In The Northman, Robert Eggers, regista noto per i suoi metodi estremi come le sue opere, avrebbe trasformato Alexander Skarsgård in una bestia assoluta.

Berlino 2016: Alexander Skarsgård al photocall di War On Everyone

The Northman, epopea della vendetta vichinga ambientata nel 10° secolo, è attualmente in post-produzione, ma qualcuno lascia trapelare anticipazioni sul film parlando addirittura di "capolavoro". Si tratta di Ralph Ineson, membro del cast insieme ad Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Claes Bang e Björk.

"Si tratta di un film enorme" ha dichiarato Ineson a NME. "Ho visto quattro minuti di montato e sono impazzito. La fusione tra l'immaginazione di Rob Eggers e il folclore vichingo... Gesù."

The Northman, Anya Taylor-Joy: "Il mondo non ha mai visto niente di simile"

Eggers ha scritto la sceneggiatura di The Northman insieme allo scrittore e poeta irlandese Sjón. Il film promette grandi cose e Ralph Ineson anticipa una mostruosa trasformazione fisica per il protagonista:

"Alexander Skarsgård sembra una bestia assoluta. C'è una scena in cui si scontra con un uomo in battaglia; si china e gli strappa la gola con i denti, urla verso gli dei e si strappa la veste - e pensi: 'Mio Dio, non è un bodybuilder che sta facendo questa scena, è un vero attore!' Lo ha fatto diventare una specie di mostro per la parte, la dedizione è incredibile. Credo che sarà un capolavoro, per essere onesto."

