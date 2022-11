The Northman, il film epico di Robert Eggers arriva stasera su Sky

Arriva in prima tv su Sky The Northman, film epico sui Vichinghi del visionario regista Robert Eggers oggi alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K e in streaming su NOW.

Arriva in prima tv su Sky The Northman, film epico sui Vichinghi di Focus Features, firmato dal visionario sceneggiatore e regista Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse), alle 21.15 stasera su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Con Alexander Skarsgård e un cast corale che include Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk e Willem Dafoe, The Northman racconta la storia di vendetta che ha ispirato l'Amleto di Shakespeare e rivisita i miti norreni, le saghe islandesi e le leggende vichinghe attraverso l'attenzione di Eggers sull'arte e i dettagli autentici. La sceneggiatura è di Eggers e del poeta, romanziere, paroliere e sceneggiatore islandese Sjón.

The Northman: Alexander Skarsgård in battaglia

Dal visionario regista Robert Eggers arriva The Northman, un film epico ricco di azione, che racconta la storia di un giovane principe Vichingo che vuole vendicare l'omicidio del padre.

