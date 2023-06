Hafþór Júlíus Björnsson: 'Pedro Pascal? Un professionista, sul set de Il Trono di Spade era uno spasso'

Dall'esperienza sul set di Game of Thrones alla scena virale con Pedro Pascal, fino ad arrivare ai record da strongman e alla sua passione per il mondo del gaming. La nostra intervista alla "Montagna" de Il Trono Spade in occasione del Best Movie Comics & Games a Milano.

Attore, ex cestista, businessman, gamer, strongman e chi più ne ha più ne metta. Hafþór Júlíus Björnsson, divenuto celebre per aver interpretato "la Montagna" nella serie HBO Il trono di spade, è diventato l'uomo dei record: per dieci anni consecutivi ha vinto il titolo di uomo più forte d'Islanda, oltre ad aver primeggiato in varie competizioni sportive in giro per il mondo. Un gigante di oltre due metri determinato e dal cuore tenero, completamente opposto rispetto al personaggio portato in scena. Ecco la nostra intervista in occasione del Best Movie Comics & Games a Milano.

Il trono di spade, un battesimo di fuoco

Hafþór Júlíus Björnsson in una foto de Il Trono di spade

Il debutto di Hafþór Júlíus Björnsson nel mondo della recitazione avviene nella quarta stagione de Il trono di spade dove veste i panni de "la Montagna", indistruttibile guardia della regina Cersei Lannister. E sin da subito cattura l'attenzione degli spettatori.

Ci racconti come ti sei approcciato allo show e come è avvenuta la tua prima audizione?

Ero già un grande fan dello show e l'audizione è avvenuta quasi per caso. Mi mandarono questa e-mail ma io ci misi giorni a rispondere perchè pensavo fosse uno scherzo, dal momento che non avevo alcuna esperienza nel mondo della recitazione. Alla fine la produzione mi chiamò e mi chiese se potessi incontrare C.C. Smiff, lo stunt coordinator di Game of Thrones. Volevano testare la mia mobilità all'interno dell'armatura e la mia presenza scenica. Dopo alcuni giorni di prove mi dissero che ero quello giusto per la parte.

La Montagna e Oberyn Martell

Hafþór Júlíus Björnsson e Pedro Pascal in una foto

Una delle scene più memorabili e controverse de Il trono di spade vede la Montagna e Oberyn Martell, interpretato da Pedro Pascal, scontrarsi in un duello all'ultimo sangue. A vincere è il colosso dopo aver letteralmente fatto esplodere le cavità orbitarie del malcapitato Oberyn. Una scena virale che ha "perseguitato" per anni l'attore messicano dal momento che i fan gli chiedevano ricreare la morte atroce del suo personaggio in centinaia di selfie.

Parliamo di Pedro Pascal, attore con cui hai condiviso una scena memorabile, forse tra le più cruente della serie. Siete diventati amici? Com'era il vostro rapporto dentro e fuori dal set?

Il mio rapporto professionale con Pedro Pascal è stato molto buono, era davvero un signore sul set. Purtroppo non abbiamo avuto modo di vederci spesso anche all'infuori delle riprese perchè ero impegnato con i miei allenamenti e con il mio regime alimentare. Per essere al meglio della forma fisica devi fare dei sacrifici con la tua vita sociale. Ma sul set scambiavamo sempre delle battute ed era uno spasso, anche dopo "quella" scena.

Di solito gli attori tendono a conservare qualche memorabilia dal set. Tu hai fatto lo stesso?

Mi avevano detto che avrei potuto conservare la spada utilizzata durante le riprese, ma non l'ho mai ricevuta. Ora che mi ci fai pensare, dovrei farmi sentire (ride). Quindi no, non ho preso niente dal set ma questo dovrebbe valermi da monito per il futuro. Quando reciterò in altri film o serie TV, devo prendermi qualche cimelio dal set.

Hafþór Júlíus Björnsson in WWE?

Hafþór Júlíus Björnsson in una foto

Alcuni anni fa era circolata in rete una foto che ti ritraeva assieme a Triple H della WWE. In molti hanno ipotizzato a un tuo debutto nel mondo del wrestling, ci hai mai pensato?

Devo essere onesto con te, non ho più l'età. Nel corso degli anni mi sono esibito in varie competizioni sportive, ho praticato boxe e tanto altro. Poi è arrivato l'infortunio. Purtroppo il wrestling è una disciplina che richiede dedizione, pazienza e tanti sacrifici. O ci sei dentro al 100% o non lo fai. Ma ho grande rispetto per loro.

Ma parliamo della tua passione per il mondo del gaming. Come mai Overwatch?

Decisi di aprire un profilo Twitch nel 2020, mi teneva impegnato durante i primi mesi della pandemia. Iniziai col caricare dei video relativi ai miei allenamenti, poi ho deciso di giocare a Overwatch. Il mio personaggio preferito è Reinhardt, neanche a farlo apposta un gigante con un martellone.

Hafþór Júlíus Björnsson in una foto

Cosa riserva il futuro per Hafþór Júlíus Björnsson?

A conclusione della chiacchierata Hafþór ci ha rivelato di voler continuare con la sua carriera attoriale, menzionando anche l'esperienza sul set di The Northman, ma al tempo stesso di non trascurare i suoi impegni imprenditoriali in Islanda e negli States. Al momento l'obiettivo primario rimane quello di recuperare dall'infortunio.