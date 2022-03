The Northman: Alexander Skarsgård è stato incatenato e trascinato, Anya Taylor-Joy ha recitato nel fango

Che la lavorazione di The Northman non è stata tutta rose e fiori lo sapevamo da un pezzo. Adesso le star Alexander Skarsgård e Anya Taylor-Joy entrano in dettaglio descrivendo i "maltrattamenti" subiti sul set per amor di realismo.

The Northman: Alexander Skarsgård in battaglia

Alexander Skarsgård ha raccontato a Total Film che The Northman è stato "fisicamente e mentalmente il lavoro più difficile che abbia mai fatto."

L'attore ha descritto la sua esperienza spiegando: "I giorni erano davvero lunghi e duri, ed eravamo all'aperto, immersi nel fango e su queste cime con il vento e il freddo. La settimana prima stavo lavorando allo show televisivo Succession, in cui interpreto un miliardario dell'high tech in una villa sul Lago di Como. Quindi sono letteralmente passato dall'interpretare uno dei tizi più ricchi del pianeta in una bellissima villa circondata da yacht, elicotteri e lusso al salire su un aereo che mi ha portato in Islanda per essere incatenato e trascinato nel fango. È stato sicuramente un momento di risveglio e un'esperienza che ridimensiona le vedute".

La co-protagonista di The Northman, Anya Taylor-Joy, ha confermato a Total Film che le condizioni del set del film di Robert Eggers erano piuttosto miserevoli: "Non sono una che lamenta, e Robert lo sa, ma c'è stato un giorno in cui il fango mi arrivava alle ginocchia e si era congelato durante la notte, e io ero scalza. Ero arrivata a un punto in cui ho urlato, 'Per favore!' E loro dicevano, 'Oh, è brutto. È davvero brutto. Abbiamo bisogno di farlo'. Io ho chiesto di girare in fretta perché non riuscivo più a resistere".

The Northman: Robert Eggers ha trasformato Alexander Skarsgård in una "bestia assoluta"

Essere maltrattati fa parte del viaggio su un set di Robert Eggers. "A causa dell'autenticità che cerca, in termini di costumi, in termini di paesaggio... non dobbiamo immaginare molto", ha proseguito Taylor-Joy, che aveva già collaborato con Robert Eggers nel suo debutto alla regia The Witch.

"Puoi semplicemente abitarlo. Puoi semplicemente esistere. Non sei su un palco in cui il regista dice: 'Ehi, ricorda, fa davvero un freddo cane'. Ti fa capire quanto fossero rudi questi personaggi. Perché niente in questa vita è facile. Non c'è la comodità di andare a casa e guardare un film mentre stai cenando. No, è sempre tutto molto drammatico".

L'uscita italiana di The Northman è prevista per il 28 Aprile 2022.