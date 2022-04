The Northman: Alexander Skarsgard non può sfuggire al suo destino nel nuovo trailer

Scene inedite di The Northman nel nuovo trailer che mostra in azione il cast guidato da Alexander Skarsgard, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke e Willem Dafoe.

Manca poco più di una settimana all'uscita di The Northman, nei cinema italiani dal 21 aprile, quando un nuovo travolgente trailer irrompe in rete.

"Il destino non ha pietà", si apre così il nuovo promo di quasi due minuti mentre l'Amleth di Alexander Skarsgård guarda all'interno di una capanna mentre un villaggio è sotto assedio.

The Northman di Robert Eggers viene descritto come un film drammatico in cui si mostrerà un racconto all'insegna della vendetta. Sullo schermo si scoprirà fino a che punto un principe vichingo cercherà giustizia per il padre assassinato.

The Northman: le prime reazioni parlano di "capolavoro vichingo brutale e inquietante"

Eggers è anche co-autore della sceneggiatura in collaborazione con il poeta e romanziere islandese Sjón. I produttori del film sono Lars Knudsen, Mark Huffam e New Regency, con la coproduzione di Focus Features e New Regency.

Nel cast troviamo le star Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy e Björk (al suo ritorno al cinema dopo Dancer in the Dark), Alexander Skarsgard, Ethan Hawke e Willem Dafoe.