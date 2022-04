The Northman: le prime reazioni parlano di "capolavoro vichingo brutale e inquietante"

A giudicare dalle prime reazioni, Robert Eggers sembra aver conquistato la critica anche con la sua terza regia, l'epopea vichinga The Northman, in uscita nei cinema italiani il 21 aprile.

The Northman: Alexander Skarsgård e Anya Taylor-Joy in una scena

il film racconta una storia di vendetta iperviolenta basata sullo stesso mito del folclore scandinavo da cui William Shakespeare ha tratto Amleto. Cast all star, composto da Alexander Skarsgård, Ethan Hawke, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Ralph Ineson e Björk, per una pellicola che si preannuncia visivamente ed emotivamente potente.

Il capo dei critici di IndieWire, David Ehlrich, ha scritto: "Tutto quello che dovete sapere su The Northman - un film di vendetta vichinga da 90 milioni di dollari diretto da Robert Eggers - è che ogni singolo momento sembra un film di vendetta vichinga da 90 milioni di dollari diretto da Robert Eggers".

La collega di IndieWire Kate Erbland ha affermato che il film l'ha condotta a scegliere tra "'SI', ACCIDENTI' e 'ON NO' con sorprendente regolarità", mentre per JoBlo "#TheNorthman è un capolavoro assoluto. Probabilmente la migliore epopea storica dai tempi di Kingdom of Heaven. Un viaggio davvero unico nella follia e nella vendetta in stile vichingo! Assolutamente da vedere nei cinema: il suono e le immagini lo richiedono".

Il giornalista Jack King, il cui lavoro è apparso in GQ e Vulture, ha osservato: "È un vero peccato che THE NORTHMAN sia stato maltrattato criminalmente perché è esattamente ciò a cui dovrebbe aspirare il cinema di successo e ha ancora il potenziale per esserlo. Formalmente audace ma accogliente; facile da seguire ma non, semplicemente, una visita guidata. Cinque grandi vecchie stelle. Björk!"

Il critico di Unilad Cameron Frew ha definito The Northman "un film "incredibile. Ti fa cadere in ginocchio ed esclamare 'COME diavolo hanno fatto questo?' Bene". Il film mozzafiato e arduo. Merita di essere un enorme successo".

Il critico senior di Rolling Stone David Fear ha paragonato The Northman a un dipinto di Frank Frazetta. "Gli do 5/5".

The Northman, Ethan Hawke: "Ho girato una scena con Willem Dafoe in cui siamo nudi e ululiamo alla luna"

Erik Davis di Fandango ha scritto: "The Northman di Robert Eggers è ossessivamente viscerale e super travolgente. Sicuramente non sarete in grado di distogliere lo sguardo da questa storia di vendetta intrisa di sangue. Alexander Skarsgård è una BESTIA e feroce in tutto. Nicole Kidman ha un paio di scene che mi hanno sbalordito. Audace e diabolico".

In precedenza, il regista premio Oscar Alfonso Cuarón ha elogiato il film "molto complicato" che dà "l'impressione quasi di ebbrezza" per gli spettatori. "Tu sei lì e stai respirando con quegli attori", ha detto Cuarón al New Yorker in un profilo sulle tecniche di regia pratica e storicamente accurate di Eggers.