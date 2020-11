The Nevers: Joss Whedon abbandona la serie HBO a causa dell'indagine su Justice League?

Joss Whedon ha abbandonato la serie HBO The Nevers, show drammatico di fantascienza che avrebbe dovuto scrivere e dirigere per HBO, probabilmente a causa dell'indagine su Justice League seguita alle accuse di Ray Fisher.

A sorpresa, arriva la notizia dell'abbandono di Joss Whedon di The Nevers, nuova serie tv targata HBO che il creativo avrebbe dovuto dirigere oltre a collaborare allo script. La scelta di Whedon potrebbe essere legata all'indagine su di lui in corso riferita al film Justice League e alle accuse dell'attore Ray Fisher.

Come riferisce Cinemablend, Joss Whedon avrebbe abbandonato a causa dei suoi numerosi impegni e delle sfide che la lavorazione di The Nevers comporterebbe, come lui stesso ha dichiarato:

"Quest'anno di sfide senza precedenti ha influenzato la mia vita e la mia prospettiva in modi che non avrei mai potuto immaginare, e mentre lo sviluppo e la produzione di The Nevers è stata un'esperienza gioiosa, mi rendo conto che il livello di impegno richiesto per andare avanti, combinato con la sfida fisica di girare uno show così imponente durante una pandemia, è più di quanto io possa sopportare senza che il lavoro ne soffra. Sono sinceramente esausto, e sto facendo un passo indietro per preservare il mio privato, sull'orlo di un cambiamento entusiasmante."

Qualcuno però non è d'accordo con le affermazioni del regista. La star Ray Fisher, che ha interpretato Cyborg nel film Justice League del 2017, ha condiviso sui social la sua opinione in merito a questo abbandono, convinto che Joss Whedon abbia rinunciato a causa di un'indagine aperta da Warner Bros. su suoi eventuali comportamenti scorretti sul set:

"Non ho intenzione di permettere a Joss Whedon di usare la vecchia tattica hollywoodiana di "uscire", "dimettersi" o "andarsene" per coprire il suo terribile comportamento. L'indagine di WarnerMedia su JL è in pieno svolgimento da oltre 3 settimane. Questa è senza dubbio la conseguenza."

All'inizio di quest'anno, Ray Fisher ha denunciato comportamenti scorretti e razzisti di Joss Whedon sul set di Justice League nei confronti suoi e di altri membri del cast. Ecco che, quindi, la rivelazione dell'attore potrebbe avere un fondo di verità.

The Nevers dovrebbe arrivare nel 2021, con un cast composto da Laura Donnelly, Ann Skelly, James Norton, Tom Riley, Ben Chaplin, Pip Torrens, Zackary Momoh, Amy Manson, Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Denis O'Hare e Nick Frost.