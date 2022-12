Westworld sarà rimosso da HBO Max: la piattaforma fa pulizia e nuove cancellazioni

Dal catalogo digitale di HBO Max sarà rimosso Westworld, insieme a The Nevers, che è stata cancellata dopo appena una stagione.

Le quattro stagioni di Westworld saranno rimosse dalla piattaforma streaming di HBO Max, a pochi mesi dalla notizia del suo mancato rinnovo. Lo show deve quindi affrontare non solo la cancellazione, ma anche la scomparsa dalla sua originaria casa, che (stando ad alcune fonti scovate da Deadline) starebbe facendo pulizia estesa per creare nuovo spazio e avere il quadro preciso della situazione finanziaria. Pare infatti che Warner Bros. stia tenendo HBO sotto torchio per verificarne la sostenibilità economica. Ci saranno nuovi tagli in arrivo?

Il 2022 è stato già un anno di cancellazioni estese. Insieme a Westworld sarà rimosso da HBO Max anche l'ultimo show creato da Joss Whedon, il vittoriano fantasy The Nevers. Della serie abbiamo visto soltanto i primi sei episodi, e pare fosse in cantiere una seconda parte della prima stagione, che però non vedrà mai la luce, vista la recente scomparsa del titolo dalla piattaforma. Probabilmente, i due show verranno messi a disposizione di altri servizi streaming, e riappariranno quindi al di fuori di HBO, che solo quest'anno ha fatto fuori quasi una decina di programmi.

Cancellazioni a pioggia in casa HBO

Come molto spesso accade, a pagare il prezzo per un'annata finanziariamente deludente sono gli show più rischiosi, sperimentali o considerati di nicchia, spessissimo comedy. Dopo l'annuncio del suo rinnovo, l'ascia si è abbattuta su Minx, show femminista sulla nascita della prima rivista erotica per donne negli anni '70, ma dicono addio al mondo anche Gentleman Jack, Gordita Chronicles e Los Espookys, guarda caso tutte serie create da donne o persone queer.

Dopo la rimozione di Westworld e The Nevers, le creazioni originali HBO hanno poco da stare tranquille, dato che la piattaforma non si accontenta più di far fuori le sue commedie più coraggiose, ma minaccia l'esistenza anche dei suoi drammi più prestigiosi. I due show cancellati faranno quasi certamente capolino altrove, ma con l'aria di grandi pulizie di fine anno promossa da Warner nessuno è più al sicuro.