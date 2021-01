The Matrix 4: il titolo ufficiale del sequel svelato nel promo di HBO Max?

Un promo di HBO Max dedicato alle nuove uscite del 2021 in contemporanea streaming e cinema avrebbe svelato il titolo ufficiale di The Matrix 4, sequel della popolare saga fantascientifica interpretata da Keanu Reeves.

Il promo lungo circa trenta secondi celebra molte delle uscite di Warner Bros. annunciate per il 2021 che approderanno su HBo in contemporanea con le sale per circa un mese. Sono incluse Suicide Squad, Dune, The Conjuring: The Devil Made Me Do It e Space Jam: A New Legacy. Verso la fine della clip compare il logo di The Matrix 4, in nero su sfondo bianco, svelando quello che potrebbe essere il titolo ufficiale del quarto capitolo della saga: Matrix.

The Matrix 4: il logo del film svelato su HBO Max

Per il momento non sono stati svelati dettagli sul plot di The Matrix 4. I fan ben ricordano che Neo (Keanu Reeves) muore alal fine del terzo capitolo del franchise, Matrix Revolutions (2003). L'acconciatura dell'attore sul set tedesco di The Matrix 4 potrebbe far pensare a un coinvolgimento dei viaggi nel tempo nella trama del sequel, ma c'è anche chi ipotizza che Reeves potrebbe interpretare una differente versione dell'Eletto, personaggio che - evidentemente- non può essere ucciso tanto facilmente.

Matrix 4: abbiamo davvero bisogno di un nuovo sequel?

Keanu Reeves ha confermato che il quarto capitolo non sarà un prequel dei precedenti lungometraggi, e sarà ambientato dopo gli eventi di Revolutions smentendo l'ipotesi dei viaggi nel tempo.

Scritto e diretto da Lana Wachowski, The Matrix 4 vede nel cast Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick e Jonathan Groff. Il film arriverà nei cinema e su HBO Max il 22 dicembre 2021.