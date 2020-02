The Matrix 4: Neo e Morpheus si scambieranno i ruoli nel nuovo film?

Secondo una nuova teoria, in The Matrix 4: Neo e Morpheus potrebbero scambiarsi i ruoli; il mistero sulla trama del film si infittisce.

Neo e la versione giovane di Morpheus potrebbero scambiarsi i ruoli in The Matrix 4. Mentre il Matrix originale del 1999 vedeva un esperto Morpheus introdurre Neo nei misteri della matrice, stavolta le cose potrebbero andare diversamente secondo una nuova teoria.

Le riprese di The Matrix 4 sono in corso a San Francisco. Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss sono tornati a indossare i panni di Neo e Trinity, e con loro rivedremmo il Merovingio mentre Yahya Abdul Mateen II è una news entry del cast nel ruolo, pare, di un giovane Morpheus.

L'idea di Neo e Trinity più vecchi alle prese con una versione giovane di Morpheus solleva un sacco di quesiti e possibilità sul plot di The Matrix 4, tra le più affascinanti vi è l'ipotesi che nel film i ruoli di Neo e Morpheus si invertano rispetto alle dinamiche del primo film.

The Matrix 4: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nelle foto e nei video dal set

Il look di Keanu Reeves nelle prime foto dal set di The Matrix 4 finora ha spiazzato tutti, l'attore sta girando in jeans e giacca, e per ora è stato visto indossare abiti comuni. Niente a che vedere coi cappotti di pelle e occhiali ultramoderni che indossava nella prima trilogia di Matrix. Che significa tutto questo per il film?

Lo scopriremo il 21 maggio 2021, con l'uscita al cinema di The Matrix 4.