The Matrix 4: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nelle foto e nei video dal set

Le riprese di The Matrix 4 sono attualmente in corso a San Francisco e dal set arrivano foto e video che ritraggono anche i protagonisti Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, impegnati a girare alcune sequenze dell'atteso sequel per strada.

La regista Lana Wachowski ha infatti realizzato delle scene nella città americana, per la gioia dei passanti e di chi viveva e lavorava nella zona e ha potuto vedere il cast e la troupe in azione. Keanu Reeves riprende in The Matrix 4 l'iconico ruolo di Neo e l'attore è stato ripreso mentre camminava e poi osservava qualcosa in alto. Carrie-Anne Moss è stata ritratta sul set, tuttavia per ora non ci sono video in cui l'attrice è impegnata davanti alla macchina da presa.

Nel cast di The Matrix 4 torneranno Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, interpreti rispettivamente di Neo, Trinity e Niobe.

Tra i nuovi arrivi ci saranno invece quelli di Jessica Henwick, che sembra sia una versione al femminile di Neo, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere e Yahya Abdul-Mateen II.

Lana Wachowski ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell, oltre a occuparsi della regia del progetto.