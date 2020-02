The Matrix 4, Keanu Reeves sul set: il look di Neo finora ha spiazzato tutti

Le prime foto e i video rubati dal set di The Matrix 4 mostrano il Neo di Keanu Reeves con un look a dir poco spiazzante; quale peso avrà questo dettaglio nella storia del film ancora top secret?

Le riprese di The Matrix 4 sono in corso a San Francisco, Keanu Reeves ha fatto la sua comparsa sul set, ma il look di Neo mostrato finora nelle foto e nei video dal set ha spiazzato i fan.

Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e la regista Lana Wachowski hanno fatto ritorno nel progetto 17 anni dopo la fine della trilogia di Matrix. Il San Francisco Examiner ha riportato la notizia dell'avvio delle riprese nella Chinatown della Bay Area, con Reeves e la Moss al lavoro di nuovo negli iconici panni di Neo e Trinity, ma le prime immagini rubate dal set di The Matrix 4 hanno spiazzato i fan.

A prima vista il Neo di Keanu Reeves non è più il cyber-warrior cool vestito di pelle nera la cui immagine è rimasta impressa nella memoria collettiva. Nei video di San Francisco, Keanu Reeves è vestito come nella vita di tutti i giorni, con indosso una giacchetta e dei jeans, anche sul set. Cosa significa questa svolta per il plot di The Matrix 4? Al momento Warner Bros. non ha svelato alcun dettaglio riguardo alla storia del film perciò non ci resta che attendere in attesa di ulteriori aggiornamenti dal set.

Nel cast di The Matrix 4 torneranno Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss[ e Jada Pinkett Smith, interpreti rispettivamente di Neo, Trinity e Niobe. Tra i nuovi arrivi ci saranno invece quelli di Jessica Henwick, che sembra sia una versione al femminile di Neo, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere e Yahya Abdul-Mateen II.

Lana Wachowski ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell, oltre a occuparsi della regia del progetto.