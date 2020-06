The Matrix 4, Keanu Reeves: "Non credevo che sarebbe mai successo"

Keanu Reeves ha ammesso di essere stato piuttosto scettico di fronte all'ipotesi della realizzazione di The Matrix 4 e confessa che non pensava sarebbe mai accaduto.

Wallpaper di Keanu Reeves

Le riprese di The Matrix 4v sono in attesa di poter ripartire dopo la fine dell'emergenza sanitaria globale. "Non credevo che sarebbe mai successo" ha confessato Keanu Reeves a Empire. "Non era nel mio radar, ma Lana Wachowski ha scritto una bella sceneggiatura e una storia meravigliosa che ha molto a che fare con me. Questo è il solo motivo che mi ha spinto a tornare sul set. Lavorare di nuovo con lei è entusiasmante. Si tratta di un'esperienza speciale e la storia è densa di significati da cui possiamo trarre nutrimento."

I dettagli del plot di The Matrix 4 sono top secret, anche se alcuni rumor indicherebbero la presenza di viaggi nel tempo e di una versione giovane di Morpheus. Oltre a Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, è confermato il ritorno di Jada Pinkett Smith e l'arrivo di Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Jessica Henwick. Dopo la fine delle riprese a San Francisco, il set di The Matrix 4 dovrebbe ripartire a Berlino entro luglio.

Warner Bros. ha fissato la release di The Matrix 4 per il 21 maggio 2021.

