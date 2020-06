Keanu Reeves, lo stuntman di John Wick conferma: "Tutto ciò che avete sentito su di lui è vero"

A dar retta ai media, Keanu Reeves sembrerebbe la star più adorabile dell'olimpo hollywoodiano. Le leggende sulla sua gentilezza e generosità si sprecano, a confermarlo adesso ci pensa lo stuntman di JohN Wick il quale conferma le voci.

l'attore Keanu Reeves

Jeremy Fry, stuntman di lunga esperienza nonché double di molte star di Hollywood, ha partecipato ai film di John Wick e ribadisce che Keanu Reeves è la persona più garbata dell'industria. Tale è il suo altruismo che è capace di affittare il circuito di Laguna Seca per un giorno intero solo per far divertire gli amici con le loro moto.

Fry ha raccontato a Metro di aver sviluppato un legame con Keanu Reeves nel corso delle collaborazione, imparando così a conoscerlo meglio:

"Keanu è generoso, è disinteressato, lavora senza sosta. Ogni cosa bella che avete sentito su di lui è vera al 110 percento."

Vero è anche l'episodio dell'affitto di Laguna Seca, popolare circuito motociclistico californiano sede del moto GP: "Mi ha chiesto, 'Hey, ti piacerebbe andare a Laguna Seca?' e quando Keanu Reeves te lo chiede tu dici di sì. Ho scoperto che aveva affittato Laguna Seca per due giorni per invitare un'ottantina di amici e conoscenti. C'erano celebrità, persone di diverse industrie, gente varia. Li ha ospitati tutti in hotel della zona, ha prenotato il catering per colazione, pranzi e cene."

Keanu Reeves, i 10 migliori film dell'attore

Per quanto riguarda la condotta sul set, Jeremy Fry ha svelato che Keanu Reeves ama interpretare da solo i propri stunt, ma sa quando è necessario accettare l'intervento degli stunt doubles:

"C'era in una scena in cui volevamo che Keanu scivolasse fuori dalla camera e questa lo seguisse. Abbiamo lavorato con lui per un po', era una scena impegnativa, ma lui ce l'ha fatta. Per me è sempre interessante quando gli attori eseguono i loro stunts, o quando li vedi compiere delle imprese e non sai che non sono loro. Ma con Keanu è un'altra storia. Non ha mai detto, 'Voglio fare questo.' Si fida del regista Chad Stahelski e sa che lo useranno quando è opportuno e sicuro."