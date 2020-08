The Matrix 4, Keanu Reeves: "Sul set mi manca Lilly Wachowski"

Keanu Reeves, attualmente impegnato nella lavorazione di The Matrix 4, ha confessato di sentire la mancanza di Lilly Wachowski visto che è la sola Lana Wachowski a occuparsi del nuovo capitolo della saga.

Un wallpaper di Neo del film 'Matrix Reloaded'

Lilly Wachowski, che ha diretto la trilogia di Matrix insieme alla sorella Lana, ha deciso di non fare ritorno per The Matrix 4 dopo aver confessato di aver perso interesse nel genere fantascientifico. Keanu Reeves, attualmente impegnato sul set di Berlino, confessa:

"Mi manca. Mi manca non averla qui, ma capisco la sua scelta".

Lilly Wachowski ha pubblicamente rivelato la sua natura transgender nel 2016 spiegando poi che Matrix è un'allegoria trans nata dall'oppressione e dall'incapacità di esprimere il proprio io per via delle costrizioni sociali. Il cuore del film sarebbe proprio "il desiderio di trasformazione, ma originato da un punto di vista costretto a nascondersi".

The Matrix 4: Laurence Fishburne spiega perché non fa parte del cast

The Matrix 4 vedrà il ritorno dell'iconico Neo a 17 anni dall'ultimo capitolo, Matrix Revolutions. Il film vedrà il ritorno anche di Carrie-Anne Moss e la presenza di attori come Yahya Abdul-Mateen II e Neil Patrick Harris. Al momento non si hanno molte notizie per quanto riguarda la trama, ma sappiamo che rivedremo Neo e Trinity probabilmente in una storia incentrata sui viaggi nel tempo. Non si sa se ci sarà un ritorno di Morpheus, ma se ci sarà forse sarà mostrato in versione più giovane rispetto alla trilogia originale.