The Matrix 4: Laurence Fishburne spiega perché non fa parte del cast

L'attore Laurence Fishburne ha spiegato perché non farà parte del cast di The Matrix 4, sequel della trilogia originale.

The Matrix 4 non avrà nel proprio cast Laurence Fishburne, interprete di Morpheus, e l'attore ha parlato dei motivi per cui non tornerà sul set.

La star della trilogia originale ha parlato del progetto durante un'intervista rilasciata a New York Magazine sostenendo di non essere stato invitato ad apparire nel sequel.

Laurence Fishburne ha recitato accanto a Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nella saga di Matrix, ma non parteciperà al quarto capitolo della storia. L'attore ha spiegato: "Non sono stato invitato. Forse questo mi farà scrivere un altro spettacolo teatrale".

L'interprete di Morpheus ha quindi aggiunto: "Auguro loro tutto il meglio. Spero sia grandioso".

Laurence Fishburne, Collin Chou e Carrie-Anne Moss in una scena di MATRIX REVOLUTIONS

Parlando di Matrix, Laurence ha dichiarato: "Probabilmente è il ruolo per cui sarò ricordato meglio, che è grandioso, non è l'unica cosa per cui sarò ricordato, ed è ancora meglio. Quello che ho ottenuto con Morpheus è che ho avuto Darth Vader in questa mano e nell'altra Obi-Wan. Ho avuto Bruce Lee, hanno inserito lì anche Muhammad Ali, e ho avuto il kung fu... Si tratta di una vecchia storia in un contesto moderno. Si tratta dell'Unico, il Cristo, il Buddha, la Divinità, l'essere totalmente realizzato che è stato raccontato durante l'epoca digitale".

Nel quarto film non apparirà nemmeno l'Agente Smith, interpretato da Hugo Weaving, a causa di precedenti impegni presi dall'attore che gli hanno impedito di tornare sul set della saga.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Lana Wachowski (che ne sarà anche regista), Aleksandar Hemon e David Mitchell.

Per ora non sono stati rivelati dettagli riguardanti la trama del quarto capitolo della storia, tuttavia sembra che alcuni elementi saranno legati ai viaggi nel tempo. Sullo schermo dovrebbe inoltre apparire una versione inedita di Morpheus, mostrato molto più giovane rispetto alla trilogia originale.

Nel cast ci sarà anche Jada Pinkett Smith, mentre tra i nuovi arrivi nel mondo sci-fi creato dalle sorelle Wachowski ci saranno Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Toby Onwumere, Max Riemelt, ed Eréndira Ibarra.