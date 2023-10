The Marvels: scene inedite nella nuova anteprima del cinecomic e il poster IMAX

Marvel ha diffuso in streaming una nuova anteprima che ci porta nel dietro le quinte di The Marvels, il prossimo capitolo dell'universo cinematografico in arrivo nelle sale a novembre.

Nella nuova featurette ci vengono introdotte le tre protagonista, interpretate da Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani, in più vengono mostrate delle sequenze inedite della pellicola diretta da Nia DaCosta. Di seguito potete visualizzare anche il nuovissimo poster IMAX del film.

In precedenza, DaCosta aveva dichiarato che questo film sarà un po' diverso dai recenti film dei Marvel Studios. Il film ha un tono decisamente più leggero rispetto all'intensità emotiva di Guardiani della Galassia Vol. 3 o Black Panther: Wakanda Forever.

Essendo questo l'ultimo film del MCU dell'anno, lo studio spera in un buon risultato al box-office per concludere la stagione al meglio.

Sinossi: in The Marvels, Carol Danvers (alias Captain Marvel) ha recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza, ma a causa di conseguenze impreviste, deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City, Kamala Khan alias Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata ora un'astronauta S.A.B.E.R.. Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l'universo come "The Marvels".