The Marvels avrebbe dovuto vedere il debutto di un attesissimo eroe Marvel interpretato da una grande star?

Secondo le ultime indiscrezioni su The Marvels, un eroe molto popolare della Case delle Idee avrebbe dovuto fare il suo debutto nel film (e ad interpretarlo ci sarebbe dovuta essere una grande star).

The Marvels ci mostrerà già diversi eroi Marvel, ma pare che inizialmente dovesse essercene anche un altro mai visto prima nel MCU (ma molto popolare nei fumetti) interpretato, tra l'altro, da una grande star. Di chi si tratterà?

Nova, sei tu?

Stando alle ultime dagli scooper, in The Marvels abbiamo quasi visto il debutto di un personaggio molto atteso dai fan Marvel.

"I piani originali per The Marvel prevedevano il casting di un attore molto noto (stavano puntando Clive Owen e George Clooney) per interpretare un grosso eroe Marvel dei fumetti che pensiamo avrebbe avuto un ruolo piuttosto rilevante nel film, ma sarebbe morto alla fine del primo atto. Però quest'idea è stata scartata" scrive MyTimeToShineHello su Twitter/X.

Secondo i colleghi di CBM, è possibile che si trattasse di Nova, magari nella versione Richard Rider (che avrebbe poi introdotto il personaggio per lasciare spazio a Sam Alexander?), ma è difficile dirlo a questo punto.

Certo è che Nova è uno degli eroi più attesi dai fan dei fumetti, e considerando l'ambientazione cosmica e il Multiverso, è strano anche che non sia già stato introdotto arrivati a questo punto (si parlava anche di una serie tv probabilmente dedicata a Nova, ma chissà se quel progetto è ancora nei piani dei Marvel Studios).

The Marvels

The Marvels: una foto di Brie Larson e Iman Vellani

"Carol Danvers a.k.a. Captain Marvel ha rivendicato la sua identità dopo aver sconfitto i tiranni Kree, e ottenuto la sua vendetta nei confronti dell'Intelligenza Suprema. Ma ogni azione ha le proprie conseguenze, e adesso è Carol a dover portare sulle proprie spalle il peso di un universo ormai destabilizzato. Quando i suoi doveri la portano a scoprire un anonimo tunnel spazio-temporale connesso ai rivoluzionari Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super-fan di Jersey City, Kamala Khan a.k.a. Ms. Marvel e la nipote che non vede ormai da anni, l'astronauta della S.A.B.E.R., il Capitano Monica Rambeau. Insieme, dovranno fare squadra per salvare l'universo" recita la sinossi ufficiale del film.

The Marvels, gli eventi del film avranno un impatto diretto sulle pellicole degli Avengers?

In uscita a novembre nelle sale, in The Marvels troviamo anche Park Seo-joon, Zawe Ashton, Mohan Kapur, Saagar Shaikh, Zenobia Shroff, Gary Lewis e Samuel L. Jackson.