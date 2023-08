The Marvels: la regista avrebbe già idee per il sequel, ma...

La regista di The Marvels Nia DaCosta avrebbe già in mente diverse idee per un sequel della pellicola, ma non sembra molto ottimista sulla sua realizzazione: scopriamo perché.

The Marvels arriverà in autunno sugli schermi, ma la regista Nia DaCosta sta già pensando a un potenziale sequel, per cui avrebbe anche diverse idee... Amesso e non concesso che riesca a convincere i Marvel Studios.

Eroine alla riscossa

The Marvels: il nuovo poster del film

A novembre il trio composto da Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani approderà sugli schermi in The Marvels, il nuovo film Marvel che vedrà intrecciarsi le storie di Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan.

E mentre dobbiamo ancora vedere cosa ci riserverà la pellicola, la regista Nia DaCosta ha raccontato a Total Magazine di sapere già come vorrebbe che proseguissero le loro avventure, ma di essere dubbiosa sulla volontà dei Marvel Studios di procedere per quella strada.

"Ho proposto a Kevin Feige qualcosa come 17 versioni di ciò che potrebbe accadere con tutte queste donne, perché e come, e tutto il resto" ha rivelato "E lui mi risponde 'Ok, ragazza'. E a volte questo mi fa pensare che potrebbe esserci davvero un film successivo. Altre penso che abbiano già altri piani di cui non faccio parte".

Il futuro di The Marvels

The Marvels: una foto di Brie Larson e Iman Vellani

Per DaCosta, Carol, Monica e Kamala dovrebbero proseguire il loro percorso come un trio, "perché insieme sono davvero fantastiche".

Tuttavia, non sappiamo quali siano i piani dei Marvel Studios per questi personaggi, né in che modo The Marvels influenzerà il futuro del MCU e i nuovi film sugli Avengers.

Se ci dovesse essere davvero un progetto dedicato agli Young Avengers, come osserva anche Comicbook, le strade di Kamala Khan/Ms. Marvel e delle altre due eroine, ad esempio, potrebbero già separarsi...

Ma resta tutto da vedere. Intanto, attendiamo l'uscita di The Marvels nelle sale.